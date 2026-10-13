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Serija "Breaking Bad" proglašena je najboljom televizijskom serijom 21. veka prema izboru The New York Timesa. U velikoj anketi učestvovalo je 516 profesionalaca iz televizijske industrije, a priča o profesoru hemije koji postaje proizvođač droge iza sebe je ostavila neke od najhvaljenijih serija poslednjih decenija.

Na drugom mestu našla se kriminalistička drama "Žica", dok je treće mesto pripalo seriji "Mad Men", koja prati svet oglašavanja u Njujorku tokom 1960-ih.

Četvrto mesto zauzela je HBO-ova drama "Succession", priča o borbi za moć unutar bogate medijske porodice, a peto britanska serija "Fleabag", koja je osvojila publiku svojim humorom i nekonvencionalnim pristupom ljubavi, odnosima i svakodnevnim problemima.

Od profesora hemije do televizijske legende

"Breaking Bad" prikazivao se od 2008. do 2013. godine, tokom pet sezona. Radnja prati Voltera Vajta, srednjoškolskog profesora hemije kom je dijagnostikovan rak pluća. Kako bi finansijski obezbedio porodicu, počinje da proizvodi metamfetamin sa svojim bivšim učenikom Džesijem Pinkmanom, kog glumi Aron Pol.

Foto: Zvanični Sajt

Ono što počinje kao očajnički pokušaj zarade postupno prerasta u priču o kriminalu, moći i moralnom propadanju. Upravo je razvoj glavnog lika, od naizgled običnog porodičnog čoveka do nemilosrdnog kriminalca, jedan od razloga zbog kojih se serija smatra televizijskim klasikom.

Seriju je osmislio Vins Giligan, a tokom prikazivanja osvojila je brojne nagrade, uključujući 16 Emija. Brajan Kranston je za ulogu Voltera Vajta četiri puta osvojio Emi za najboljeg glavnog glumca u dramskoj seriji.

Popularnost serije nastavila se i nakon završetka. Njen svet je proširen prednastavkom "Better Call Saul", koji prati advokata Sola Gudmana, te filmom "El Camino: A Breaking Bad Movie", posvećenim sudbini Džesija Pinkmana.

Više od decenije nakon poslednje epizode, "Breaking Bad" i dalje privlači nove gledaoce, a prvo mesto na listi The New York Timesa još je jedno priznanje njenom uticaju na televizijsku industriju.

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