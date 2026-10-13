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Supruga našeg glumca Uroša Jovčića, Dženi Martin, podelila je na svom TikTok profilu koje je sve srpske navike stekla tokom osam godina, koliko već živi u Srbiji. Lepa Špankinja upoznala je Uroša na snimanju filma "Montevideo", nakon čega su započeli emotivnu vezu, a danas uživaju u skladnom braku.

"Posle osam godina života u Srbiji, ovog leta sam prvi put otišla u Španiju i shvatila jednu stvar - postala sam prava srpska snajka", rekla je ona i otkrila da se zbog srpske kulture "plaši" promaje i klime.

"Kada sam tek stigla u Srbiju, nisam verovala u promaju, nisam uopšte znala šta je to. Međutim, prešla sam na viši nivo i postala prava balkanska žena: sada se plašim klime! Govorim: 'Otvaraj prozore, nemoj da pališ klimu!' To mi ranije nije smetalo, ali pokupila sam te navike od Uroša."

1/7 Vidi galeriju Dženi Martin i Uroš Jovčić Foto: Printscreen Instagram, Printecsreen/Instagram/JenniMartin

"Druga stvar je izuvanje. Nikako više ne mogu da se naviknem na to da ljudi u Španiji ulaze u kuću u cipelama u kojima su šetali po celom gradu. Tamo jednostavno ne postoji kultura izuvanja, a meni se ovaj običaj u Srbiji previše dopada. Moje dete se igra na podu, dira oči... Zato sam u Španiji svima jasno rekla: 'Dok je Oliver tu, ne ulazite u kuću u cipelama!'

Dženi ipak priznaje da se nikada nije navikla na našu domaću kafu.

Dženi Martin Foto: Printecsreen/Instagram/JenniMartin

"Moje španske drugarice obožavaju da idu na pivo, a ja po srpskom običaju zovem na kafu. Mada, moram da priznam jednu stvar: i posle osam godina života ovde, nikako nisam uspela da zavolim domaću kafu, prejaka mi je i vodenasta, jednostavno mi ne prija."

"Toliko sam navikla na srpski jezik da, čak i kada pričam na španskom, uhvatim sebe kako mami objašnjavam: 'Jao, na srpskom se ovo kaže ovako, a na španskom ta reč uopšte ne postoji!' A tek balkanske uzrečice, 'jao', 'joj', 'pa', 'ma'... Bukvalno ih ubacujem dok pričam španski! Znam da zvuči besmisleno, ali ja više ne mogu da progovorim ni na jednom jeziku bez tog 'jao' i 'joj'."

"Jedna od omiljenih navika mi je i pranje i čuvanje ambalaže, teglice od ajvara i kutije od porodičnog sladoleda se ne bacaju! Dobro, radi se to donekle i u Španiji, ali ovde ima posebnu draž."

"Mnogo sam srećna što sam prihvatila vašu kulturu. Samo još da naučim padeže i razlikujem č, ć i đ, i biću stopostotna srpska snajka!", rekla je ona kroz osmeh.

VIDEO: Uroš Jovčić i Dženi Martin