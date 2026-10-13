Kakve su ti misli, takav ti je život

Kakve su ti misli, takav ti je život

Slušaj vest

Postoje dani kada nas brige sustignu i onda kada pokušavamo da mislimo na nešto drugo. Vraćamo se razgovorima koji su nas povredili, razmišljamo o onome što nismo mogli da promenimo i unapred zamišljamo probleme koji se možda nikada neće dogoditi. Što više pokušavamo da pronađemo odgovor na svako pitanje, to nam ponekad postaje teže da se umirimo.

U učenju oca Tadeja, pravoslavnog monaha poznatog po porukama o miru, veri i snazi misli, često se ponavlja ideja da naš unutrašnji život u velikoj meri zavisi od toga čemu dopuštamo da zaokuplja našu pažnju. Njegove reči i danas se prenose među ljudima koji u duhovnosti traže utehu u teškim trenucima.

Jedna od njegovih najpoznatijih poruka glasi: "Kakve su nam misli, takav nam je život". Ona ne znači da možemo da kontrolišemo sve što nam se događa, već nas podseća da način na koji razmišljamo može da utiče na to kako doživljavamo svakodnevne izazove.

Kada tuga postane preteška, važno je napraviti mali korak

Otac Tadej je u svojim porukama podsticao ljude da ne ostaju zarobljeni u teškim mislima, već da se okrenu molitvi, dobrim delima i svakodnevnim obavezama. Umesto da se neprestano vraćamo istim brigama, ponekad je korisno da pažnju usmerimo na nešto što možemo da uradimo u tom trenutku.

Otac Tadej Foto: Printscreen/Youtube

To ne znači da tugu treba potiskivati ili se pretvarati da nas ništa ne boli. Gubitak, razočaranje i strah prirodni su delovi ljudskog iskustva, a svakome je potrebno vreme da ih razume i prihvati. Duhovna uteha može da bude oslonac, ali ne zahteva da se odreknemo svojih osećanja.

Kratka šetnja, razgovor sa bliskom osobom ili obavljanje jednostavnog zadatka neće nužno ukloniti problem, ali mogu da nam pomognu da napravimo predah od neprekidnog razmišljanja. Nekada je upravo mali korak dovoljan da dan postane podnošljiviji.

Ne možemo promeniti prošlost, ali možemo da biramo šta ćemo dalje

U porukama koje se pripisuju ocu Tadeju posebno mesto zauzima odnos prema prošlosti. Čovek često iznova proživljava događaje, razmišlja šta je mogao drugačije da kaže ili učini i pokušava da pronađe odgovor koji mu tada nije bio dostupan.

Takvo vraćanje u prošlost može da iscrpi čoveka, naročito kada se pretvori u neprestano samookrivljavanje. Duhovni pristup oca Tadeja podstiče okretanje mirnijim mislima, praštanju i dobrim delima, umesto održavanja ljutnje i ogorčenosti.

Prihvatanje onoga što se dogodilo ne znači da je sve bilo pravedno ili da povreda treba da se zaboravi. To može da znači da sebi dopuštamo da nastavimo dalje, bez obaveze da svakog dana iznova rešavamo ono što više ne možemo da promenimo.

Ljutnja Foto: Profimedia

Kako da sačuvamo mir kada nas tuđe ponašanje povredi

Ljutnja, uvrede i sukobi mogu lako da nas uvuku u raspravu u kojoj obe strane pokušavaju da dokažu da su u pravu. U takvim trenucima često reagujemo brže nego što bismo želeli, a tek kasnije razmišljamo o tome šta smo rekli.

U duhu učenja oca Tadeja, odgovor na tuđu ljutnju ne mora da bude nova ljutnja. Zastati, udahnuti i ne uzvratiti odmah može da nam pomogne da sačuvamo prisebnost i odlučimo kako želimo da postupimo.

To, međutim, ne znači da treba da trpimo vređanje, nasilje ili ponašanje koje nas ugrožava. Unutrašnji mir ne isključuje postavljanje granica. Ponekad je najzdravije udaljiti se iz sukoba, jasno reći šta nam smeta i potražiti podršku.

Molitva srca kao oslonac u trenucima nemira

Jedan od važnih delova pravoslavne duhovne tradicije jeste Isusova molitva, poznata i kao molitva srca. Njene reči glase: "Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj me grešnog".

Ova kratka molitva vekovima se koristi u pravoslavnoj duhovnoj praksi. Njeno ponavljanje za vernike može da bude način da pažnju usmere na veru, da se udalje od svakodnevne buke i da pronađu trenutak tišine.

Prema tekstu portala "Lepote Srbije", otac Tadej je molitvu naučio od ruskih monaha u manastiru Miljkovo, gde je upoznao ovu tradiciju. U istom tekstu navodi se da je kao mladić bio teško bolestan i da je upravo u tom periodu počeo često da je ponavlja.

Za vernike, molitva može da bude izvor nade i utehe, naročito kada se suočavaju sa neizvesnošću. Njena vrednost nije u obećanju da će svaki problem nestati, već u osećaju povezanosti sa verom i mogućnosti da se čovek u teškom trenutku umiri.

Molitva Foto: Shutterstcok

Ne moramo svaki teret da nosimo sami

Jedna od najtežih stvari jeste uverenje da moramo sami da pronađemo rešenje za svaki problem. Kada se obaveze nagomilaju, a budućnost deluje neizvesno, lako je pomisliti da će sve krenuti po zlu ako na trenutak prestanemo da brinemo.

Duhovna poruka oca Tadeja podseća na važnost poverenja u Boga i prihvatanja da ne možemo imati potpunu kontrolu nad životom. Za vernike, prepuštanje briga Božjoj volji može da donese osećaj olakšanja i pomogne im da se usredsrede na ono što je pred njima.

Istovremeno, traženje pomoći nije znak slabosti. Razgovor sa osobom od poverenja, podrška porodice, duhovni razgovor sa sveštenikom ili pomoć stručnjaka mogu biti važni kada tuga i strah postanu preteški.

Poruke oca Tadeja podsećaju nas da mir ne mora da znači život bez problema. Ponekad počinje tek kada prihvatimo da ne možemo sve da promenimo, prestanemo da se kažnjavamo zbog prošlosti i napravimo prostor za ono što nam donosi utehu, nadu i osećaj smisla.

(Kurir.rs/LepoteSrbije)

VIDEO: Srbi traže pomoć od svete Petke