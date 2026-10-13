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Kineska influenserkaJang Muje, na internetu poznatija pod nadimkom "Xiaoyue", umrla je u 26. godini nakon kratke i teške bolesti, ostavivši iza sebe neutešnog dečka Cihaoa i njihovu bebu.

Influenserka je umrla u ranim jutarnjim satima u subotu, nakon što joj je dijagnostikovano više teških zdravstvenih poremećaja. Tužnu vest je na njihovim zajedničkim profilima potvrdio njen partner, sa kojim je bila u vezi oko četiri godine.

Par koji je osvojio društvene mreže

Mlada influenserka bila je visoka čak 218 centimetara,dok je njen partner visok 168 centimetara. Zbog ove drastične razlike u visini, njihovi video-snimci privukli su ogromnu pažnju, a obožavaoci su ih prozvali parom sa "najslađom razlikom u visini", prenosi Blic žena.

Nju je na društvenim mrežama pratilo oko 84.000 ljudi, dok je njen dečko okupljao gotovo 140.000 pratilaca. Par je prošle godine dobio sina koji još uvek nema ni godinu dana.

Niz teških dijagnoza i naglo pogoršanje

Nesrećna devojka preminula je u svom domu u gradu Nejđijang, u kineskoj provinciji Sičuan. Lekari su otkrili da je imala tumor hipofize povezan sa njenom ekstremnom visinom, kao i meningeom, sekundarni dijabetes i otkazivanje bubrega. Nivo šećera u krvi skakao joj je na dramatičnih 33.

Plan je bio da se operacija uklanjanja tumora glave izvede čim se nivo šećera u krvi stabilizuje. Cihao je odveo svoju partnerku na selo da se odmori, verujući da je u pitanju jednostavan i minimalno invazivan zahvat. Međutim, njeno stanje se naglo pogoršalo.

- Nisam ni sanjao da bi ova bolest mogla nekome da oduzme život. Doktor mi je rekao da je reč o veoma lakom stanju i da je u pitanju samo lak zahvat - izjavio je skrhan Cihao.

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