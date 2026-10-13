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Pet godina nakon njegove smrti, Marko Živić dobio je mesto na kojem će zauvek živeti kroz smeh, emocije i pozorišnu umetnost.

Njegovi prijatelji nisu krili koliko ih je dirnulo otvaranje scene koja nosi njegovo ime, prenosi Informer.

"Ovo je baš on!" - reči su kojima je glumac Danijel Sič opisao Malu noćnu scenu "Marko Živić", otvorenu u Kruševačkom pozorištu u čast prerano preminulog glumca i omiljenog Kruševljanina. U prostoru koji, kako kažu njegovi prijatelji, odiše Markovim duhom, emocije su se smenjivale sa osmesima, a sećanja na čoveka velikog srca još jednom su pokazala koliko je dubok trag ostavio među kolegama i prijateljima.

Scena je otvorena izvođenjem autorske monodrame "Kad se zavese spuste", glumice Milice Dimitrijević, posvećene životu Radmile Savićević. Ovaj događaj za Kruševačko pozorište nije bio samo otvaranje novog prostora, već i ostvarenje ideje da Markovo ime i ljubav prema pozorištu nastave da žive na mestu kojem je pripadao.

Branislav Nedić Foto: Kurir/Milica Vujović

Upravnik Kruševačkog pozorišta Branislav Nedić istakao je da je otvaranje Male noćne scene "Marko Živić" veliki trenutak za ustanovu i grad, posebno jer se poklopilo sa petogodišnjicom Markove smrti.

- Marko živi i živeće na ovoj sceni kroz kolege, prijatelje i sve one ljude koji imaju šta da kažu i pokažu iz oblasti kulture i umetnosti - poručio je Nedić.

Grad Kruševac obezbedio je sredstva za završetak radova, a nova scena, sa svega 40 do 45 mesta, namenjena je upravo onim pozorišnim susretima u kojima publika i glumci postaju gotovo jedno. Iako nisu svi zainteresovani mogli da prisustvuju otvaranju, pred njom je budućnost ispunjena kamernim predstavama, monodramama, kabareima, muzikom i književnim večerima.

Danijel Sič Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Za Markove prijatelje, međutim, ovo mesto ima mnogo dublje značenje.

Glumac Danijel Sič, koji je sa Markom odigrao više od 600 predstava, nije skrivao koliko ga je pogodilo otvaranje scene koja nosi ime njegovog prijatelja. Pamti ga kao čoveka velikog srca, nekoga ko je uvek želeo da pomogne drugima i od koga se moglo učiti.

- To je čovek velikog srca. Uvek je svima hteo da pomogne i da uči. Ja ću ga uvek pamtiti tako. Bio je moj jako dobar, veliki prijatelj, sa kojim sam odigrao šest stotina i nešto predstava. Ovo zaista veoma emotivno doživljavam - rekao je Sič.

Deo fotografija Marka Živića

1/10 Vidi galeriju Marko Živić Foto: Printscreen/Youtube/RTS, Nebojša Mandić

A onda je, ugledavši prostor koji će od sada nositi Markovo ime, prepoznao upravo ono što je njegovog prijatelja činilo posebnim.

- Kada sam je video, pomislio sam: to je tačno on! Intimna, sa šankom, sa šmekom i nekom dobrom energijom, baš kao što je i on bio - rekao je Sič, dodajući da bi scena koja makar malo bude ličila na Marka Živića mogla da postane veoma zanimljiva i posećena.

Ivan Tomić Foto: Printscreen/Prva

I glumac Ivan Tomić evocirao je uspomene na godine zajedničkog rada i prijateljstva. Posebno mesto u njegovom sećanju zauzima predstava "Ne igraj na Engleze", koju su sa kolegama izvodili oko 300 puta u Beogradskom dramskom pozorištu. Njihova saradnja nastavila se i kroz filmsku verziju ovog dela, pa je iza Marka ostalo i dragoceno umetničko nasleđe koje će nastaviti da podseća na njega.

Mala noćna scena "Marko Živić" nalazi se na Trgu glumaca, u prostoru koji dodatno povezuje uspomenu na glumca sa gradom iz kojeg je potekao. U blizini su njegova bista i fotografija na "Prozorima sećanja" - simboli koji sada dobijaju još jednu, živu dimenziju.

Foto: Ne igraj na Engleze promo

Jer Marko Živić više neće biti samo ime na spomeniku i lice sa fotografije. Njegovo ime od sada će stajati na vratima pozorišne scene, a iza njih će se iz večeri u veče čuti glasovi glumaca, smeh publike i aplauzi.

I možda je upravo to najlepši način da se sačuva uspomena na čoveka koji je toliko davao pozorištu i ljudima oko sebe, da scena koja nosi njegovo ime ne bude mesto tuge, već prostor života, radosti i novih susreta.

Marko je otišao prerano, ali u Kruševcu je dobio mesto na kojem će, kroz pozorište koje je voleo, nastaviti da živi.

Bonus video: Sahrana voljenog glumca Marka Živića