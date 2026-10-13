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Postoje jela koja nas već na prvi zalogaj podsete na detinjstvo, porodična okupljanja i mirise koji su nekada dopirali iz bakine kuhinje. Upravo takve su belolučene paprike, jedan od najprepoznatljivijih specijaliteta juga Srbije, bez kojeg je teško zamisliti bogatu domaću trpezu.

Sočne pečene paprike, beli luk, malo sirćeta i svež peršun stvaraju jednostavnu, ali izuzetno ukusnu kombinaciju kojoj nije potrebna nikakva posebna kulinarska veština.

Belolučene paprike po starinskom receptu, pečene crvene paprike prelivene belim lukom, sirćetom, uljem i svežim peršunom Foto: Petia Miladinova / Alamy / Profimedia

Ova tradicionalna salata posebno je omiljena tokom jeseni, kada su pijace pune zrelih, mesnatih crvenih paprika. Najčešće se služi uz roštilj, pečeno meso ili domaća kuvana jela, ali je podjednako ukusna i kao samostalno predjelo, uz svež hleb i malo sira.

Ono što belolučene paprike izdvaja od obične salate jeste njihov intenzivan miris i bogat ukus, koji nastaje kada se slatkoća pečenih paprika sjedini sa aromom belog luka i blagom kiselošću sirćeta. Iako se pripremaju veoma lako, postoji nekoliko sitnica zahvaljujući kojima će paprike ostati sočne, mekane i savršeno začinjene.

Sastojci za belolučene paprike

Foto: Printscreen YouTube

Za pripremu ove tradicionalne salate potrebno je:

12 mesnatih crvenih paprika, najbolje sorte šilja ili roga

1 glavica belog luka (oko 6–8 čenova)

50 ml ulja

50 ml sirćeta (alkoholnog, vinskog ili jabukovog)

1 kašičica soli

Svež peršun po ukusu Kako se pripremaju belolučene paprike po starinskom receptu

Najpre pažljivo operite paprike i obrišite ih kuhinjskom krpom kako biste uklonili višak vode. Rasporedite ih na plotnu šporeta ili na pleh obložen papirom za pečenje, ukoliko ih pripremate u rerni. Pecite ih uz povremeno okretanje, sve dok kožica sa svih strana ne potamni i ne počne da se odvaja od mesa paprike. Upravo tokom pečenja paprike dobijaju prepoznatljivu, blago dimljenu aromu koja ovoj salati daje poseban ukus.

pečenje paprika za zimnicu Foto: Dragomir Radovanovic / Alamy / Profimedia

Dok su još vrele, prebacite ih u dublju posudu i dobro poklopite ili prekrijte folijom. Ostavite ih tako približno 20 minuta kako bi se potparile. Ovaj jednostavan postupak znatno olakšava ljuštenje, jer se kožica pod dejstvom pare odvaja od mesa paprike, koje pritom ostaje mekano i sočno.

Kada se paprike malo prohlade, pažljivo uklonite kožicu. Peteljke i semenke možete odstraniti, ali ih možete i ostaviti ukoliko više volite da belolučene paprike poslužite cele. Očišćene paprike ostavite nekoliko minuta da se ocede, kako višak tečnosti ne bi razblažio preliv.

Foto: Shutterstock

Za to vreme pripremite sastojak koji ovoj salati daje njen prepoznatljiv karakter. Beli luk očistite i što sitnije iseckajte, a svež peršun operite i usitnite. U posebnoj činiji sjedinite ulje, sirće i so, pa dobro promešajte kako bi se sastojci ravnomerno rasporedili.

U dublju činiju ili odgovarajuću posudu poređajte prvi sloj pečenih paprika, pospite ih seckanim belim lukom i peršunom, a zatim prelijtesa nekoliko kašika pripremljene mešavine ulja i sirćeta. Nastavite da ređate sastojke istim redosledom, vodeći računa da svaki sloj dobije dovoljno začina.

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