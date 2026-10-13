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U Niškom kulturnom centru sinoć je, 12. oktobra, održana promocija knjige „Festival – jedna priča“ autora Milana Nikodijevića, koja govori o poluvekovnom trajanju Festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji. Nikodijević, penzionisani profesor Akademije umetnosti u Novom Sadu, ovo zaista kapitalno delo sa više od 300 autentičnih fotografija pripremao je osam meseci. Da je uradio ogroman posao i radio izuzetno predano, svedoči i činjenica da izdanje sadrži preko 300 stranica građe i umalo zaboravljenih činjenica o festivalu od 1977. godine do danas.

Milan Nikodijević i Dejan Dabić Foto: Marko Smiljković

- Festivala u kinematografiji nikad nije dosta. Oni su svojevrsni godišnji presek svega onoga što se dogodilo u svetu filma na određenom prostoru. Tako je i Festival filmskog scenarija zauzeo svoje mesto, a knjiga obuhvata svaku godinu održavanja ove smotre umetnika. Poznati su simpozijumi o filmu u Vrnjačkoj Banji. Za njih se govorilo da su bili najbolji u bivšoj Jugoslaviji, a i danas. To svakako nije tačno, jer to nisu trke na sto metara, ali su nesumnjivo značajni jer su pomerili neke teme u scenaristici i otvorili prostor da se jave ljudi sa pametnim idejama. Ostalo je mnogo materijala u arhivama festivala. Deo toga sam iskoristio u knjizi, a deo se svojevremeno pojavio i u biblioteci „Simpozion“, koju smo osnovali i uređivali pokojni Dinko Tucaković i ja - rekao je Nikodijević.

On navodi da knjiga ima takvu strukturu da se može čitati "gde god je otvorite". U njoj je zasebno obrađena svaka godina festivala, pa se može čitati i od kraja i od sredine.

- Strašno je mnogo podataka, to je jedno bezobalno more. Prvo je sve trebalo pronaći i sistematizovati. Krenuli smo s idejom da knjiga ima 200 strana, ali evo, ima ih više od 300. Nadam se da će neki klinci nekada uzeti ovu knjigu i videti šta se događalo u prošlosti, te da će im podaci i fotografije pružiti pravu sliku. Bilo je mnogo umetnika koji su dolazili i poštovali naš festival, pre svega pokojni Gordan Mihić. On je obeležio filmsku dramaturgiju u ovom i prošlom veku, a po njemu nosi ime i nagrada za životno delo koju festival dodeljuje već šest godina – navodi Nikodijević.

Gordan Mihić Foto: Zorana Jevtić

Pored filmskog kritičara Dejana Dabića, koji je vodio promociju i koji je i sam uključen u rad festivala, na predstavljanju knjige govorio je i direktor Festivala filmskog scenarija Saša Milenković.

– Ova monografija ima za cilj da ovekoveči istorijski vremeplov festivala koji ima svoj kontinuitet. Odlučili smo da objavimo ovu knjigu i od te odluke prošle su dve godine. Put do samog nastanka monografije nije bio lak. Energija je postojala, ali nam je nedostajao autor. Pitao sam Milana, on u početku nije bio oduševljen, ali je popustio pred mojom upornošću i prihvatio se velikog posla. Nimalo lak put, ponavljam, sve je to trebalo prikupiti i pretočiti u pisanu reč. Drago mi je što je Vrnjačka Banja dobila jedno ovako kapitalno delo. Festival je nekako uspeo da opstane, bilo je uspona i padova, ali trajemo i to se neće promeniti. Svakako treba spomenuti osnivače festivala: Boška Ruđinčanina, Vasiljku Bogićević, Mikija Stamenkovića, Dušana Perkovića i glumca Batu Živojinovića. Verujem da nisu ni zamišljali da će njihovo delo ovoliko trajati – istakao je Milenković.

Foto: ATA images