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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Ajše prati princezu Fariju Foto: Promo

Sadržaj 89. epizode

Nakon što je okončao majčino regentstvo, sultan Murat odlazi do Hezarfena i Evlije da sazna šta piše u pismu koje je donela princeza Farija. Saznaje da iza nereda i pobuna u državi, pored domaćih pobunjenika i izdajnika koji imaju tajnu organizaciju, stoje i strani neprijatelji koji pripremaju savez protiv Osmanlija. Murat shvata da se među ljudima kojima je okružen kriju izdajnici čija imena još nisu poznata, a koji služe papi.

Dok sultanija Ajše prati Fariju, neko je sreće tamo gde ne bi smela da bude. Princeza otkriva Muratu da želi da se osveti stricu Ištvanu, koji joj je ubio oca i mučio nju i njenu majku. Traži od sultana vojsku kako bi povela borbu za oslobođenje svog naroda, ali njihov razgovor prekida iznenadni napad na brod na kojem se nalaze. Dok napadači pokušavaju da ubiju princezu, Murat rizikuje sopstveni život kako bi je spasao, ne znajući da napad organizuje Sinan-paša.

Murat je posetio Fariju, ali ga je tamo dočekao napad izdajnika Foto: umut volkan kincir

Kada sazna za napad, sultanija Kosem upozorava sina da ne sme olako da veruje princezi, posebno nakon što je saznala da je Farija ubila kardinala. Murat joj, međutim, otkriva da mu je princeza predala tajno pismo pape Urbana upućeno evropskim vladarima, u kojem se poziva na savez protiv Osmanlija. U pismu se nalazi i ime Topal-paše, što potvrđuje da su strani neprijatelji umešani u pobune koje su potresale državu. Kosem sada mora da se suoči sa činjenicom da opasnost može da dolazi i iz redova onih kojima je godinama verovala.

U međuvremenu, Murat nastavlja da kažnjava pobunjenike, uveren da samo odlučnim merama može da vrati red u carstvo. Kada pred njega izvedu Čamura Ridvanija, jednog od vođa pobune, zarobljenik upozorava sultana da plamen pobune neće tako lako biti ugašen i da su njegovi neprijatelji mnogo bliže nego što misli. Istovremeno, sultanija Gevherhan pokušava da se vrati u svoju nekadašnju kuću, a tamo pronalazi dokument koji skriva veliku tajnu...

Kosem saznaje da Kemankeš postaje njen stalni pratilac Foto: Promo

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