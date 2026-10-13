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Postoje reči koje toliko često koristimo da nam nikada ne padne na pamet da proverimo jesu li pravilne. Čujemo ih od roditelja, usvajamo još u detinjstvu i nastavljamo da ih izgovaramo godinama, potpuno sigurni da u tome nema ničeg spornog. Međutim, upravo jedna takva reč našla se u pitanju popularnog kviza „Superpotera“ i uspela da zbuni takmičara koji je, uprkos dobrom razmišljanju, na kraju dao pogrešan odgovor.

Naizgled jednostavno pitanje odnosilo se na kućnu obuću koju gotovo svi imamo, ali i na naziv koji se toliko odomaćio u svakodnevnom govoru da mnogi njegov pravilan oblik gotovo nikada ne koriste. Takmičar je trebalo da prepozna da li se pravilno kaže „patofne“, „pantofne“ ili „pantofle“, a upravo su ponuđeni odgovori bili dovoljni da ga navedu na pogrešan trag.

Zanimljivo je da je takmičar uspeo da prepozna kako najrasprostranjeniji izraz „patofne“ nije standardni oblik, ali mu ni to nije pomoglo da dođe do tačnog rešenja. Njegova nedoumica pokazala je koliko je teško napraviti razliku između onoga što smo navikli da slušamo i onoga što propisuje jezička norma.

Patofne, pantofne ili pantofle: Koji izraz je pravilan?

Iako će većina ljudi bez razmišljanja reći da je obula patofne, standardni oblik ove reči glasi „pantofle“. Upravo taj odgovor bio je tačan u kvizu, dok su preostale dve varijante, koje se često mogu čuti u razgovoru, odstupanja od književne norme.

Razlog zbog kojeg dolazi do zabune prilično je jednostavan. Reči koje svakodnevno upotrebljavamo često vremenom menjaju svoj oblik u narodnom govoru, naročito kada potiču iz drugih jezika. Tako se i naziv za kućnu obuću, koji vodi poreklo od nemačke reči „Pantoffel“, u različitim sredinama ustalio u nekoliko varijanti.

Zbog toga nekome ko čitavog života govori „patofne“ oblik „pantofle“ može da zvuči neobično, pa čak i pogrešno. Ipak, učestalost neke reči u govoru ne znači automatski da je ona u skladu sa standardnim jezikom.

Video: Dnevna doza pravopisa