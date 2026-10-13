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Na upravo završenom 7. festivalu drame i pozorišta balkanskog kulturnog prostora Teatar na raskršću u Nišu predstava Ateljea 212 "Moje pozorište", autorski projekat Borisa Liješevića, osvojila je četiri nagrade: za najbolju predstavu, Nebojša Ilić dobio je nagradu za najbolju mušku ulogu, specijalnu nagradu za inovativni istraživački pristup (Boris Liješević) i nagradu novinarskog žirija za najbolju predstavu!

Zavirite na probu predstave "Moje pozorište"

1/5 Vidi galeriju Moje pozorište prva proba Foto: Anđa Brstina



- Iako koristi otvorenu dramsku i scensku formu, ova predstava je primer pravog klasičnog pozorišta koje kroz intimnu i ispovednu priču uspeva da progovori o univerzalnim pitanjima, pozivajući svakog gledaoca da se suoči sa sopstvenim darom i prepozna sebe u tuđem iskustvu. Kroz dokumentarnu glumačku igru koju karakteriše neodoljiva prirodnost i duhovitost, Nebojša Ilić uspostavlja snažno prisustvo na sceni. Istovremeno, njegova glumačka igra postaje uzbudljiva kreativna prizma kroz koju publika može da se ogleda u prikazanom liku i prepozna u njemu sopstvene odraze - stoji u obrazloženju stručnog žirija koji je ove godine radio u sastavu: Irfan Mensur, Nenad Novaković, Nina Plavanjac, Dejan Projkovski i Anđelika Simić.

Dobitnici nagrade Foto: Narodno pozorište Niš



Pored predstave "Moje pozorište", nagradu za najbolju režiju osvojila je Nela Vitošević za komad "Zmaj", dok je priznanje za najbolju žensku ulogu pripalo Teodori Duhovnikovoj za ulogu u predstavi "Glembajevi". Najbolji mladi glumci su Marija Maša Labudović ("Slučaj virdžina") i Konstantin Stančev ("Glembajevi"), a nagrada okruglog stola kritičara dodeljena je predstavi "Putujuće kazalište Šopalović". Ostale nagrade uključuju priznanja za scenografiju, kostimografiju i originalnu muziku, koja su dobili Igor Vasiljev, Jelena Proković i Mitja Vrhovnik Smrekar.

Selektor ovogodišnjeg festivala Sašo Ognenovski odabrao za takmičarski program pet predstava iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije i Bugarske.

Bonus video: Nena Nešković