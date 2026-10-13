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Američki milijarder Majkl Del, osnivač i izvršni direktor kompanije „Dell Technologies“, našao se u centru pažnje nakon što je njegova supruga Suzan Del postala meta uvredljivih komentara na društvenim mrežama.

Iako su njih dvoje nedavno govorili o donaciji vrednoj čak 6,25 milijardi dolara, namenjenoj finansijskoj podršci milionima dece u Sjedinjenim Američkim Državama, deo javnosti usmerio je pažnju na izgled njegove supruge, zbog čega je poznati biznismen odlučio da reaguje.

Pogledajte fotografije zbog kojih je nastala pometnja:

1/5 Vidi galeriju Suzan Del, Majkl Del u Beloj kući Foto: Annabelle Gordon-Pool via CNP / INSTAR Images / Profimedia, Anna Moneymaker / Getty images / Profimedia, RS/MPI / Capital pictures / Profimedia

Majkl i Suzan Del pojavili su se 7. oktobra u Ovalnom kabinetu Bele kuće, zajedno sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, kako bi predstavili napredak velike humanitarne inicijative, koja je prvi put najavljena u decembru 2025. godine. Cilj njihove donacije jeste da se na investicione račune 25 miliona američke dece uplati po 250 dolara, čime bi najmlađi dobili početnu finansijsku podršku za budućnost.

Umesto o milijardama namenjenim deci, mnogi komentarisali njen izgled

Suzan Del (62) tokom boravka u Beloj kući govorila je o značaju ove inicijative i poruci koju ona šalje najmlađim generacijama. Istakla je da ulaganje u budućnost dece ne predstavlja samo finansijsku pomoć već i način da im se pokaže da društvo veruje u njihove mogućnosti.

- Svakom detetu širom zemlje poručujem: Ovi računi su namenjeni vama. Verujemo u vas - rekla je Suzan.

Suzan Del, Majkl Del u Beloj kući Foto: Annabelle Gordon/Pool via CNP / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Međutim, umesto da u prvom planu bude donacija koja bi trebalo da pomogne milionima porodica, na društvenim mrežama ubrzo su počeli da se pojavljuju podrugljivi i uvredljivi komentari na račun njenog fizičkog izgleda. Pojedini korisnici ismevali su njeno lice i godine, potpuno zanemarujući razlog zbog kojeg se pojavila pred kamerama.

Takve reakcije izazvale su i oštre kritike drugih korisnika, koji su smatrali da je neprihvatljivo vređati ženu zbog izgleda, posebno u trenutku kada javno govori o velikoj humanitarnoj akciji.

Među onima koji su stali u njenu odbranu našao se i američki konzervativni komentator Majk Černovič, koji je ukazao na nesrazmeru između veličine donacije i načina na koji je deo javnosti reagovao.

- Porodica Del dala je sedam milijardi dolara direktno američkoj deci. Umesto zahvalnosti, raspravlja se o izgledu žene od 62 godine - napisao je na društvenoj mreži X.

Milijarder nije želeo da se raspravlja, već je odgovorio na drugačiji način

Za razliku od brojnih korisnika koji su se uključili u raspravu, Majkl Del nije odlučio da se javno prepucava sa ljudima koji su vređali njegovu suprugu. Umesto direktnog odgovaranja na uvrede, na svom profilu počeo je da deli objave u kojima se osuđuju takvi komentari, ali i poruke roditelja zahvalnih na finansijskoj pomoći namenjenoj njihovoj deci.

Suzan Del, Majkl Del, Donald Tramp u Beloj kući Foto: RS/MPI / Capital pictures / Profimedia

Posebnu pažnju privukla je objava korisnika koji se na mreži X predstavlja kao Wingfoot. On je ispričao da je prijavio svoju decu za program, ali nije očekivao da će dobiti novac, budući da njegova porodica živi u imućnijem kraju.

- Neverovatno mi je koliko ljudi može da bude zlobno i umišljeno. Prijavio sam svoju decu, ali nisam očekivao da ćemo išta dobiti jer živimo u bogatom okrugu i gradu. Onda se odjednom na računima obojice mojih sinova pojavilo po 250 dolara od porodice Del. Od sada ću ih podržavati koliko god mogu. Ko je još uradio nešto takvo? Niko - napisao je ovaj roditelj.

Suzan Del, Majkl Del, Donald Tramp u Beloj kući Foto: Annabelle Gordon-Pool via CNP / INSTAR Images / Profimedia

Suzan Del godinama se bavi humanitarnim radom

Iako se nakon njenog pojavljivanja u Beloj kući najviše govorilo o komentarima na društvenim mrežama, Suzan Del nije nepoznata u svetu filantropije. Sa suprugom je još 1999. godine osnovala humanitarnu fondaciju „Michael & Susan Dell Foundation“, koja je tokom proteklih decenija podržala brojne projekte u oblasti obrazovanja, zdravstva i pomoći ugroženim porodicama.

Fondacija je od osnivanja izdvojila milijarde dolara za različite društveno korisne programe, a najnovija inicijativa predstavlja nastavak njihovih ulaganja u budućnost mladih generacija.

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