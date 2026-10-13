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Holivudska glumica Selma Bler, poznata po ulogama u filmovima „Okrutne namere“ i „Hellboy“, uhapšena je nakon incidenta na letu kompanije „Delta Air Lines“ od Los Anđelesa do Njujorka. Pedesetčetvorogodišnja glumica našla se u centru policijske istrage pošto su članovi kabinskog osoblja prijavili da ih je tokom putovanja fizički napala jedna putnica, za koju je kasnije utvrđeno da je upravo ona.

Prema saopštenju policije Njujorka i Nju Džerzija, incident se dogodio u nedelju uveče, 11. oktobra, a glumica je privedena po sletanju aviona na međunarodni aerodrom „Džon F. Kenedi“ u Njujorku. Dve stjuardese prijavile su povrede, zbog čega je jednoj od njih bila potrebna bolnička pomoć. Nakon intervencije policije, i Selma je prevezena u zdravstvenu ustanovu kako bi lekari procenili njeno stanje.

Otkriveno šta je prethodilo incidentu u avionu

Selma Bler Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Nakon što je vest o hapšenju dospela u javnost, oglasio se predstavnik slavne glumice, koji je izneo drugačiju sliku događaja i naglasio da je Selma tokom leta doživela ozbiljnu zdravstvenu krizu. Kako je objasnio, glumica je prethodnih dana bila izložena velikim fizičkim naporima zbog poslovnih obaveza, a njeno stanje dodatno se pogoršalo nakon nezgode u avionu.

- Selma je doživela zdravstvenu krizu koja je dovela do navedenog ponašanja. Gospođa Bler ukrcala se na ovaj let nakon što je prethodno bila na snimanju, gde je danima radila izuzetno dugo i iscrpljujuće. Tokom leta dogodio se i incident u kojem je Selma pala i udarila glavom. Ti faktori, u kombinaciji sa visinom na kojoj je avion leteo, doveli su do stanja teške zbunjenosti i dezorijentisanosti. Nakon sletanja odmah joj je pružena lekarska pomoć i trenutno je u stabilnom stanju - izjavio je Barns.

Pogledajte u galeriji fotografije glumice:

1/5 Vidi galeriju Selma Bler na dodeli Oskara sa servisnim psom Skautom Foto: Anthony Harvey / Shutterstock Editorial / Profimedia, Jeffrey Mayer/MPI / Capital pictures / Profimedia, Doug Peters / PA Images / Profimedia

Potresne scene u sudnici, glumica nije mogla da zadrži suze

Slučaj je ubrzo dobio i sudski epilog, a pojavljivanje Selme Bler pred sudijom proteklo je u veoma emotivnoj atmosferi. Sudija Indira Kan odredila je glumici kauciju od 20.000 dolara u gotovini, odnosno dodatnih 60.000 dolara u obliku jemstva. Iako su njeni advokati tražili da joj se tokom saslušanja skinu lisice, sudija taj zahtev nije prihvatila, pa je holivudska zvezda morala da ih nosi sve vreme provedeno u sudnici.

Da joj čitava situacija izuzetno teško pada, postalo je jasno već pri njenom ulasku u sudnicu. Selma nije uspela da savlada emocije, a njen advokat Džošua Rajcas prišao joj je i obrisao suze, što je dodatno privuklo pažnju prisutnih.

Selma Bler godinama vodi borbu sa ozbiljnom bolešću

Selma Bler Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Poznata glumica već godinama otvoreno govori o zdravstvenim problemima sa kojima se suočava. Njoj je 2018. godine dijagnostikovana multipla skleroza, hronična bolest koja pogađa centralni nervni sistem i može ozbiljno da utiče na svakodnevno funkcionisanje.

Selma nikada nije krila koliko joj je dijagnoza promenila život, a o svojoj borbi često je javno govorila, nastojeći da podigne svest o izazovima sa kojima se suočavaju ljudi oboleli od multiple skleroze.

Ipak, za sada nije potvrđeno da li je njena osnovna bolest imala bilo kakvu ulogu u incidentu na letu. Njen predstavnik ponašanje glumice povezao je sa iscrpljenošću, povredom glave i zdravstvenom krizom koju je doživela tokom putovanja.

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