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Smrt američkog glumca Ar Džeja Mitija, koji je svetsku slavu stekao ulogom Voltera Vajta Džuniora u popularnoj seriji „Breaking Bad“, i dalje je predmet policijske istrage, dok se u javnosti pojavljuju nove informacije o mogućem uzroku tragedije.

Glumac je preminuo u ponedeljak, 12. oktobra, u 34. godini, u svom domu u Braunsvilu, u američkoj saveznoj državi Teksas, a prema navodima portala TMZ, postoji sumnja da je izvršio samoubistvo.

Pogledajte u galeriji fotografije glumca:

1/5 Vidi galeriju Ar Džej Miti, glumac poznat po ulozi Voltera Vajta Džuniora u seriji „Breaking Bad“, preminuo u 34. godini Foto: David Edwards/DailyCeleb/MediaPunch / imago stock&people / Profimedia, Andrew H. Walker / Shutterstock Editorial / Profimedia, AFF, AFF / Alamy / Profimedia

Iako su pojedini američki mediji objavili da je reč o samoubistvu, nadležni organi još nisu zvanično saopštili konačan uzrok smrti. Policija je potvrdila da je istraga u toku, dok se očekuje da rezultati obdukcije pruže preciznije odgovore o okolnostima pod kojima je mladi glumac izgubio život.

Policijska vozila opkolila kuću, deo ulice bio zatvoren

Ar Džej Miti u seriji Breaking Bad Foto: Courtesy Everett Collection / Everett / Profimedia

Prema informacijama koje je objavio TMZ, nakon pronalaska glumčevog tela ispred njegove kuće u Braunsvilu okupio se veliki broj policijskih službenika. Na snimcima do kojih je došao američki portal vidi se nekoliko patrolnih vozila, dok je deo ulice ispred imanja bio zatvoren za saobraćaj.

Policija je prostor oko kuće obezbedila žutom trakom i nastavila da prikuplja informacije o događaju. Iako su izvori američkog portala naveli da je glumac oduzeo sebi život, zvaničnici zasad nisu javno izneli detalje koji bi potvrdili takav zaključak. Nisu saopštene ni dodatne okolnosti koje su prethodile njegovoj smrti.

Ar Džej Miti Foto: SONY PICTURES TELEVISION-ACME SHARK-MGM TELEVISION-PEGASUS / Album / Profimedia

Šta je do sada poznato o uzroku smrti?

Vest o smrti Ar Džeja Mitija potvrdila je i Sindi Hinohosa, nadležna zvaničnica okruga Kameron u Teksasu, koja je za američke medije navela da je smrt glumca konstatovana u ponedeljak oko 13.30 časova po lokalnom vremenu.

Dok TMZ, pozivajući se na svoje izvore, izveštava da je uzrok smrti samoubistvo, drugi mediji, uključujući CBS News, naglašavaju da zvanična potvrda još nije objavljena. Nadležni nastavljaju da ispituju slučaj, a više informacija očekuje se po završetku istrage i obdukcije.

Ar Džej Miti u seriji Breaking Bad Foto: SONY PICTURES TELEVISION-ACME SHARK-MGM TELEVISION-PEGASUS / Album / Profimedia

Samo nekoliko nedelja ranije govorio o novim poslovima i planovima

Posebnu pažnju nakon vesti o smrti privukao je jedan od poslednjih intervjua slavnog glumca. Miti je nekoliko nedelja ranije gostovao u podkastu Džoa Vulpisa, gde je govorio o predstojećim filmskim projektima, glumačkoj karijeri i humanitarnom radu kojem je bio veoma posvećen.

Video: In memoriam