Sumnja se da je ovo uzrok smrti glumca iz serije "Breaking Bad": Policija istražuje slučaj, isplivali detalji s mesta tragedije
- Smrt Ar Džeja Mitija, zvezde serije 'Breaking Bad', i dalje se istražuje, a američki mediji navode sumnju na samoubistvo.
- Policija je obezbedila kuću u Braunsvilu u Teksasu, dok zvaničan uzrok smrti još nije potvrđen i čeka se obdukcija.
Smrt američkog glumca Ar Džeja Mitija, koji je svetsku slavu stekao ulogom Voltera Vajta Džuniora u popularnoj seriji „Breaking Bad“, i dalje je predmet policijske istrage, dok se u javnosti pojavljuju nove informacije o mogućem uzroku tragedije.
Glumac je preminuo u ponedeljak, 12. oktobra, u 34. godini, u svom domu u Braunsvilu, u američkoj saveznoj državi Teksas, a prema navodima portala TMZ, postoji sumnja da je izvršio samoubistvo.
Pogledajte u galeriji fotografije glumca:
Iako su pojedini američki mediji objavili da je reč o samoubistvu, nadležni organi još nisu zvanično saopštili konačan uzrok smrti. Policija je potvrdila da je istraga u toku, dok se očekuje da rezultati obdukcije pruže preciznije odgovore o okolnostima pod kojima je mladi glumac izgubio život.
Policijska vozila opkolila kuću, deo ulice bio zatvoren
Prema informacijama koje je objavio TMZ, nakon pronalaska glumčevog tela ispred njegove kuće u Braunsvilu okupio se veliki broj policijskih službenika. Na snimcima do kojih je došao američki portal vidi se nekoliko patrolnih vozila, dok je deo ulice ispred imanja bio zatvoren za saobraćaj.
Policija je prostor oko kuće obezbedila žutom trakom i nastavila da prikuplja informacije o događaju. Iako su izvori američkog portala naveli da je glumac oduzeo sebi život, zvaničnici zasad nisu javno izneli detalje koji bi potvrdili takav zaključak. Nisu saopštene ni dodatne okolnosti koje su prethodile njegovoj smrti.
Šta je do sada poznato o uzroku smrti?
Vest o smrti Ar Džeja Mitija potvrdila je i Sindi Hinohosa, nadležna zvaničnica okruga Kameron u Teksasu, koja je za američke medije navela da je smrt glumca konstatovana u ponedeljak oko 13.30 časova po lokalnom vremenu.
Dok TMZ, pozivajući se na svoje izvore, izveštava da je uzrok smrti samoubistvo, drugi mediji, uključujući CBS News, naglašavaju da zvanična potvrda još nije objavljena. Nadležni nastavljaju da ispituju slučaj, a više informacija očekuje se po završetku istrage i obdukcije.
Samo nekoliko nedelja ranije govorio o novim poslovima i planovima
Posebnu pažnju nakon vesti o smrti privukao je jedan od poslednjih intervjua slavnog glumca. Miti je nekoliko nedelja ranije gostovao u podkastu Džoa Vulpisa, gde je govorio o predstojećim filmskim projektima, glumačkoj karijeri i humanitarnom radu kojem je bio veoma posvećen.
Video: In memoriam