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Nakon smrti legendarnog hrvatskog rokera Gorana Barea, koji je preminuo 9. oktobra u 62. godini, članovi njegovog benda „Goran Bare i Majke” uputili su emotivno saopštenje javnosti.

Dugogodišnji saradnici pokojnog muzičara zahvalili su svima koji su proteklih dana uputili reči utehe i saučešća, istovremeno moleći medije, prijatelje i fanove da poštuju privatnost porodice i članova benda.

Goran Bare Foto: Printscreen/HRT

Na zvaničnoj stranici benda istakli su da im podrška onih koji su voleli Barea i njegovu muziku mnogo znači dok se suočavaju sa gubitkom prijatelja i kolege sa kojim su godinama delili binu. Napomenuli su da im brojne poruke koje pristižu od fanova iz celog regiona pružaju veliku utehu u ovim teškim trenucima.

„U ovom izuzetno teškom trenutku, članovi benda žele da izraze najdublju zahvalnost svima vama na ogromnoj podršci, toplim rečima i izrazima saosećanja. Vaša ljubav i briga nam mnogo znače”, navodi se u saopštenju.

Članovi benda mole javnost za mir i razumevanje

Pored izražavanja zahvalnosti, muzičari su uputili molbu svima koji su na bilo koji način povezani sa pokojnim pevačem. Istakli su da im je sada prioritet da imaju mir i prostor neophodan za dostojanstven oproštaj, zajedno sa njegovom porodicom, od čoveka čiji je odlazak ostavio duboku prazninu.

Goran Bare Foto: Printscreen/HRT

„Kako bismo se dostojanstveno oprostili i suočili sa ovim ogromnim gubitkom, ljubazno molimo javnost, medije i prijatelje da poštuju privatnost porodice i članova benda, te da nam pruže mir koji nam je potreban tokom ovih bolnih dana”, naveli su.

Objavljeni detalji o sahrani Gorana Barea

U međuvremenu, objavljene su informacije o poslednjem oproštaju od proslavljenog muzičara. Goran Bare biće sahranjen u sredu, 14. oktobra, u 13.00 časova na Gradskom groblju u Vinkovcima, gradu u kojem je odrastao i započeo svoju muzičku karijeru. Članovi benda „Majke” su putem svoje zvanične stranice potvrdili datum i mesto sahrane, a objavljena je i čitulja preminulom pevaču. Prema dostupnim informacijama, poslednji ispraćaj biće otvoren za sve koji žele da odaju počast legendarnom rokeru.

Poseban apel povodom organizovanja komemorativnih skupova

Foto: Pritnscreen/HRT

Članovi benda osvrnuli su se i na mogućnost organizovanja događaja i okupljanja posvećenih sećanju na Gorana Barea. Naglasili su da svi koji planiraju komemoracije ili druge aktivnosti vezane za njegovu smrt moraju prvo da kontaktiraju grupu kako bi zatražili zvanično odobrenje.

„Takođe apelujemo na sve koji planiraju ili žele da organizuju događaje, komemoracije ili bilo kakve aktivnosti vezane za ovaj povod da prethodno kontaktiraju bend radi dobijanja zvaničnog odobrenja. Za sve upite i dozvole, molimo vas da kontaktirate grupu isključivo putem zvanične imejl-adrese: goranbareimajke@gmail.com”, navodi se u saopštenju.

Pored sahrane u Vinkovcima, za narednu nedelju u Zagrebu planirana je komemoracija koju će organizovati sami članovi benda „Majke”.

Video: In memoriam