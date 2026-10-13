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Veliku Međunarodnu nagradu "Planetarni Tesla", za dostignuća u nauci, obrazovanju, ekonomiji, medicini, umetnosti... dobio jeraditelj Lordan Zafranović.

Ovo priznanje bardu jugoslovenske i svetske kinematografije dodeljeno je za sveukupni životni opus, sa posebnim i najvišim akcentom na filmu "Zlatni rez '42: Djeca Kozare", saznaju "Novosti".

U galeriji pogledajte kadrove iz filma "Zlatni rez '42: Djeca Kozare":

1/8 Vidi galeriju Kadar iz filma „Zlatni rez '42: Djeca Kozare“ Lordana Zafranovića koji otvara FEST 2026 Foto: youtube/ TS Media Serije i Filmovi

- Lordan Zafranović se ovom nagradom prepoznaje kao vrhunski umetnički vizionar koji je, poput Nikole Tesle u nauci, beskompromisno posvetio svoj stvaralački dar čovečanstvu. Kroz svoj višedecenijski rad, a vrhunski kroz epopeju "Zlatni rez 42", Zafranović ne dopušta da tama zaborava prekrije najdublje rane prošlosti. Umesto toga, on filmskom trakom hirurški precizno budi kolektivnu svest čovečanstva. Suočavajući nas sa najtežim istorijskim iskušenjima, on ne poziva na podele, već kroz poštovanje različitosti i odbranu dostojanstva svake žrtve gradi temelje za istinski, duboki mir među ljudima.

Njegov opus svedoči da put do mira kao krajnjeg cilja kome težimo neumitno vodi kroz katarzu i pronalazak mira u nama, čineći njegovo delo spomenikom univerzalnim vrednostima humanizma - stoji u odluci žirija u sastavu: dr Radovan Pejanović, Radmila Tonković, Bojan Bilbija, Milivije Unković, Dragan Vujičić, Pero Zubac, Mirko Radaković, Branislav Lečić, dr Dejan Ilić, dr Milivoje Pavlović, dr Mirjana Katić i Vlado Markanović.

Foto: Marko Kranjc

Na vest o nagradi Lordan Zafranović je, za "Novosti", rekao:

- Zahvaljujem članovima žirija koji su mi dodelili ovo izuzetno priznanje. To priznanje nosi genijalno i neponovljivo ime Nikole Tesle, tako da je moje uzbuđenje još veće, jer je Tesla genije koji je promenio svet. Njegovi izumi i njegov život svima nama koji takođe istražujemo u umetnosti veliki je i nezaobilazni uzor. Kad god bih pomislio na neosvojivo, pomislio bih na Teslu, koji bi to zasigurno rešio i podario celom svetu napredak i dobrotu.

Nagradu dodeljuje Tesla naučna akademija, koju su osnovali "srpsko - američki teslijanci", akademska i poslovna javnost, rodoljubi i humanisti, a sa osnovnim zadatkom da afirmiše, promoviše i popularizuje ime i delo velikog naučnika.

U galeriji pogledajte fotografije s premijere filma "Zlatni rez '42: Djeca Kozare":

1/8 Vidi galeriju Fest 2026 Foto: CEBEF/ FEST/ Predrag Mitić

Akademija okuplja akademike, profesore, doktore, inženjere, istraživače, stručnjake, lidere, preduzetnike, dobrotvore... Sve njih odlikuje i spaja stvaralačka ljubav prema najplemenitijem naučniku - geniju koji je pokrenuo tehnološku revoluciju i predvideo budućnost. Osim nagrade Akademija organizuje simpozijume, konferencije, biznis forume, naučne skupove o životu i dostignućima najblagougodnijeg pronalazača - i ukazuje javnosti i društvu na uzore, stvaralačke izazove, moralne i etičke vrednosti i kosmopolitizam.

Za svoj rad Akademija je dobila podršku: Akademije nauka i umetnosti Republike Srpske, Matice Srpske, Muzeja Nikole Tesle, univerziteta Beograda, Novog Sada, Niša, Kragujevca, Kosovske Mitrovice, Istočnog Sarajeva i Banjaluke, Unije poslodavaca Srbije, Privredne komore Srbije... Autor ovog zamašnog projekta Vlado Markanović za pomenuti list kaže:

Foto: RTS

- Teško je realizovati ideju zahvalnosti čoveku koji je osvetlio i prosvetlio sadašnjost i predvideo budućnost. Ne zbog prepreka koje su se pred nama nalazile, nego otpora i nerazumevanja jednog dela akademske javnosti - veliki Nikola Tesla ostavio je čovečanstvu izume koji su promenili istoriju. Ličnim primerom iscrtao je uzor genija za koga naučni rad vredi onoliko koliko doprinosi boljitku celokupnog društva. Okupljeni oko Tesla naučne akademije i nagrade "Planetarni Tesla" želimo da i dalje afirmišemo celokupnu zaostavštinu genija, njegov naučni doprinos, patriotizam i kosmopolitizam i kroz njegov patriotizam nastavimo borbu za istinu o srpskom narodu koji je podario planeti i Ruđera Boškovića, Milevu Marić, Mihajla Pupina i Milutina Milankovića. Pored naučnog preporoda, srpski narod je u najužasnijim ratovima za slobodu, jednakost i pravdu žrtvovao jednu trećinu produktivne populacije i nikako ne može biti ono kako nas zapadna demokratija vidi i satanizuje.

Podsećajući na reči pesnika: "Danas je pusta Teslina Lika, Smiljan je mesto prekrasnog cveta, grobovi predaka tužna slika, sramota naša i celog sveta", Markanović ističe:

U galeriji pogledajte ko je prošetao crvenim tepihom na premijeri filma "Zlatni rez '42: Djeca Kozare" na Festu:

1/19 Vidi galeriju Premijera filma "Djeca Kozare" Foto: Nemanja Nikolić

- Teslin zemljak Lordan Zafranović majstorski i s pijetetom zabranjenu i nezaboravljenu istinu prenosi na film zarad uzvišenih ciljeva lepote, ljubavi, milosrđa i svetlosti iz kojih je slavni naučnik crpeo svoje ideje.

Nagrada "Planetarni Tesla", koju je dobilo još nekoliko istaknutih pojedinaca, biće uručena 10. novembra na svečanosti u Ateljeu 212.

Borba protiv zaborava

Žiri se nije nimalo dvoumio oko stava da je Lordan Zafranović svojim novim filmom hrabro i vešto ugradio priču o pojedinačnim sudbinama u široku fresku o kolektivom stradanju Srba u Potkozarju, kao i znatnog dela srpskog naroda. Lordan o nedavnoj prošlosti govori uverljivim estetskim, a ne ideološkim alatima, za šta ga optužuju upravo oni koji se služe propagandom, i to jeftinom.

Njegovo delo o pogromu nad nedužnim civilima - posebno nad decom - po širini epsko-lirskog zamaha nalik je na besmrtnu poenu "Stojanka majka Knežopoljka", koju je istim povodom, upravo 1942, ispevao veliki Skender Kulenović. I jedno i drugo delo unapređuju kulturu sećanja i doprinose borbi protiv organizovanog zaborava i revizije istine o stvarnoj prirodi zločinačke ustaške vlasti - rekao je za dr Milivoje Pavlović.

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