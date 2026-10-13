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Američki glumac Ar Džej Miti, koji je svetsku slavu stekao kao Volter Vajt Džunior u čuvenoj seriji „Breaking Bad“, preminuo je u 34. godini. Njegova iznenadna smrt potresla je Holivud, a posebno njegove nekadašnje kolege, koje se emotivnim porukama opraštaju od glumca čija je karijera bila u usponu.

Pogledajte u galeriji fotografije glumca:

1/5 Vidi galeriju Ar Džej Miti, glumac poznat po ulozi Voltera Vajta Džuniora u seriji „Breaking Bad“, preminuo u 34. godini Foto: David Edwards/DailyCeleb/MediaPunch / imago stock&people / Profimedia, Andrew H. Walker / Shutterstock Editorial / Profimedia, AFF, AFF / Alamy / Profimedia

Miti je preminuo u ponedeljak, 12. oktobra, u Braunsvilu u američkoj saveznoj državi Teksas, gde je živeo. Vest su potvrdili i njegovi predstavnici, dok je lokalna zvaničnica Sindi Hinohosa saopštila da je smrt konstatovana oko 13.30 časova po lokalnom vremenu. Prema pisanju portala TMZ, istražuje se mogućnost da je glumac izvršio samoubistvo, ali zvaničan uzrok smrti još nije utvrđen i očekuju se rezultati obdukcije.

Ar Džej Miti u seriji Breaking Bad Foto: SONY PICTURES TELEVISION-ACME SHARK-MGM TELEVISION-PEGASUS / Album / Profimedia

Poslednjom objavom najavio film koji tek treba da stigne u bioskope

Posebnu pažnju javnosti privukla je činjenica da je Miti i neposredno pred smrt bio posvećen glumačkim obavezama. Kada je objavljena vest da je preminuo, na njegovom Instagram profilu još je bila dostupna priča u kojoj je promovisao film „One Eye Open“, čije je prikazivanje u odabranim američkim bioskopima najavljeno za 16. oktobar.

Ar Džej Miti u seriji Breaking Bad Foto: Courtesy Everett Collection / Everett / Profimedia

Reč je o objavi koju je preuzeo od filmskog autora Patrika Rija, a koja je bila postavljena manje od jednog dana pre nego što se saznalo za tragediju. Glumac je, dakle, svega nekoliko dana uoči planirane premijere nastavio da promoviše projekat na kojem je radio, ne sluteći da neće dočekati njegovo prikazivanje.

Foto: printscreen/instagram/rjmitte

Miti je nedavno gostovao i u podkastu Džoa Vulpisa, gde se, između ostalog, osvrnuo na seriju koja ga je proslavila. Tokom razgovora razmatrao je mogućnost da se priča o porodici Vajt jednog dana nastavi, pokazujući koliko je i dalje bio vezan za ulogu koja mu je promenila život.

Voditelj koji ga je nedavno ugostio ne može da poveruje šta se dogodilo

Džo Vulpis, koji je sa glumcem razgovarao svega nekoliko nedelja pre njegove smrti, nije krio koliko ga je vest pogodila. Za TMZ je ispričao da je Miti tokom njihovog susreta ostavio utisak izuzetno pozitivne, iskrene i neposredne osobe, zbog čega mu je bilo teško da prihvati ono što se dogodilo.

Njihov razgovor nije bio posvećen isključivo glumi. Dotakli su se i privatnog života, predstojećih projekata, ali i humanitarnog rada kojem je Miti pridavao veliki značaj. Vulpis ga je opisao kao jednog od najljubaznijih i najiskrenijih sagovornika koje je imao priliku da upozna.

Video: In memoriam