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Branka Petrić pala je sa scene tokom probe predstave "Garderober", zbog čega je prebačena u Urgentni centar. Predstava je otkazana, a glumica je zadobila teške povrede.

Kako je na Instagramu navela njena koleginica Anđelika Simić, Branka je završila s nekoliko kopči na glavi.

"Naročito je danas bio najbolji dan ikada!!! Moja Brana, Brančica je imala veliki događaj.Izašla je njena monografija koja je nastala povodom nagrade koju je dobila za životno delo - “Joakim Vujić”. Hvala njoj, Brani, hvala Nebesima i svim Anđelima da sam imala tu sreću da govorim delove iz njene knjige, zajedno sa mojim milim kolegom, imenikom nagrade Joakimom Tasićem. Bilo je potpuno atipično, a opet tipično i svojstveno Branki. Bilo je čarobno sve. Brana je prekjuče ozbiljno pala na probi obnove “Garderobera”. Predstava je otkazana, a ona završila na Urgentnom sa nekoliko kopči na glavi. To modro na usnama joj je od tog pada. Ipak, ona je danas svetlela najjačom Svetlošću. Jedinstvena B.P.", stoji u objavi njene koleginice Anđelike.

U JDP predstavljena monografija o Branki Petrić

U Jugoslovenskom dramskom pozorištu juče je održana promocija monografije "Sidro i pesak", posvećena našoj istaknutoj glumici Branki Petrić. Izdavač ovog dela je Knjaževsko-srpski teatar iz Kragujevca, a monografija predstavlja prateći deo prestižne nagrade "Joakim Vujić", koja je glumici uručena 2022. za izuzetan doprinos razvoju pozorišne umetnosti u Srbiji.

Foto: Kurir/M.F.

Na beogradskoj promociji govorili su autorka monografije Tanja Nježić, glumac Miki Manojlović i sama Branka Petrić, dok su odlomke iz knjige čitali glumci JDP-a Anđelika Simić i Joakim Tasić.

Glumac Miki Manojlović istakao je da je knjigu pročitao u dahu, od prve do poslednje stranice za samo nekoliko dana, naglasivši da se ona izdvaja od svega što je dosad čitao.

- Ova monografija je jedno više nego uzbudljivo ljudsko postojanje i zapisivanje delića, razumevanje sopstvenog života i uhvaćenih delića svega o čemu Branka govori - rekao je Manojlović.

Foto: Kurir/M.F.

Prema njegovim rečima, strahovita snaga knjige ne leži samo u podacima i svedočenju o ljudima koji su gradili kulturu već u jedinstvenom načinu na koji glumica piše, što je opisao kao "neodbranjivo". Manojlović je dodao da delo izlazi iz "ogromnog osećanja, strašno emotivnog i jedne velike sentimentalnosti", ali i prefinjenog odabira i inteligencije. Govoreći o samom naslovu "Sidro i pesak", Manojlović je ponudio svoje viđenje simbolike, objašnjavajući da sidro drži brod duboko i sigurno, dok je pesak nešto što blagi vetar lako odnese, ali u isto vreme može biti i na dnu gde sidro padne.

Branka Petrić je potvrdila da je odlično prepoznao suštinu, objašnjavajući da naslov predstavlja susret suprotnosti.

Anđelika Simić i Joakim Tasić Foto: Kurir/M.F.

- Znači to je u stvari taj divan susret nečeg što je prolazno, a nečeg što je sigurno, nešto što ti je važno da imaš, a onda baš i ne moraš da imaš - objasnila je glumica, dodajući da svaki čitalac ima slobodu da sam kreira svoje shvatanje.

Branka je dodala da nije čudno to što je postala glumica, jer joj je deda bio sveštenik, a baka Jefimija učiteljica:

- Deda je morao da ima harizmu, morao je da zna da govori. Pio je jaje pred svaku službu Božju za dobar glas, dok je baka kao učiteljica morala da bude sposobna da pokupi pažnju učenika. Glumac mora da ima ono nešto, a to nešto sam ja verovatno nasledila od mog deke i moje bake.

Video: Branka Petrić na komemoraciji