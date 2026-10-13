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Glumac Robert Vagner (96) oglasio se nedavno na Instagramu kako bi čestitao 56. rođendan ćerku Nataši Gregson Vagner. Objavio je zajedničke fotografije kao još jedan dokaz njihove posebne veze.

"Pridružite mi se u čestitanju rođendana mojoj divnoj ćerki”, napisao je Robert Vagner uz selfi sa ćerkom Natašom. "Džil i ja smo veoma ponosni na ženu kakva si postala, kao i na radost, smeh i ljubav koje unosiš u naše živote. Volimo te i želimo ti najsrećniji rođendan". Odgovorila mu je: "Volim te, tata".

Glumac je usvojio Natašu, ćerku Natali Vud, nakon što je čuvena glumica nastradala 1981. godine. Njen biološki otac je pokojni filmski producent Ričard Gregson. Ričard Vagner je u braku sa Džil Sent Džon, kojom se oženio 1990. Pominje suprugu u rođendanskoj čestitki što dodatno potvrđuje da je Nataša veoma bliska sa njim i maćehom.

Natali Vud i Robert Vagner Foto: Unimedia Images / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nataša Gregson Vagner je često isticala svoju ljubav prema Vagneru kog smatra svojim ocem. "Često ga pitam: "Tata, kakav je osećaj imati 96 godina?". A on kaže: "Uvek me to pitaš svake godine. A ja odgovaram: "Znam, jer ne mogu da poverujem u to’", ispričala je u junu.

Poznata naslednica je napomenula da Vagner predstavlja "stabilnu figuru u njenom životu i u životu njene ćerke".

"On je bukvalno bio u sobi kada sam se porađala. Zaista ne mogu da zamislim svoj život bez njega, a ipak znam da će se to desiti. Ali njegov glas je potpuno isti kao nekada. I dalje je tako snažan i pun života. Malo je nestabilniji na nogama, ali jednostavno ne mogu da poverujem da ga imam sve ove godine. Osećam se tako srećno jer smo on i ja oduvek bili veoma bliski", poručila je.

Nataši Gregson Vagner, Robert Vagner Foto: Matt Baron/BEI/Shutterstock / Shutterstock Editorial / Profimedia

Podsetimo, iza Natali Vud ostala je i ćerka Kortni Vagner, koju je dobila 1974. u braku sa Robertom Vagnerom. Glumica je odgajila Kejti Vagner, koju je glumac dobio u prethodnom braku sa Marion Maršal.

Natali se 1957. udala za Robeta Vagnera. Još kao devetogodišnja devojčica, kada je prvi put videla glumca u studiju, rekla je svojoj majci da će se udati za njega. Na svoj 18. rođendan izišla je sa njim na prvi sastanak koji je organizovao njihov studio. Između mlade glumice i osam godina starijeg Vagnera odmah je buknula privlačnost. Razveli su se 1962. pod pritiskom obostrane ljubomore, uspona i padova u karijeri, ali i glasina o neverstvu. Ponovo su se venčali 1972. i bili u braku sve do njene smrti, 1981.

Natali Vud, Robert Vagner Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

"Slučaj će ostati otvoren sve dok je Vagner živ"

Prošlo je 45 godina otkako je umrla legendarna glumica Natali Vud nakon što je otišla na jahtu sa tadašnjim suprugom Robertom Vagnerom i prijateljem Kristoferom Vokerom. Mnogo nerazjašnjenih detalja prati taj tragičan događaj, glavni svedoci su i dalje živi, ali nema pomaka ka tome da se slučaj zaokruži. Holivudska zvezda preminula je u 43. godini.

"Prosto je neverovatno da se ljudi i dalje toliko interesuju posle toliko godina. Ljudi stvarno osećaju kao da su je poznavali ili imaju zaštitnički odnos prema njoj. Možda je sve to trebalo da bude na neki čudan način. Možda je njena sposobnost da dotakne ljude veća jer nije ovde na zemlji", rekla je 2025. glumičina ćerka Nataša i dodala da je veoma ponosna na majku zbog takvog uticaja. Objasnila je da je publika toliko povezana sa njenom majkom jer je mnogi znaju od njenog detinjstva.

Natali Vud, Robert Vagner Foto: JRC / Hollywood Archive / Profimedia

"Mislim da je toliko njenih likova prikazalo toliko ljudskosti pa možda ljudi prema njoj imaju gotov isti osećaj kao ja, skoro da je taj osećaj roditeljski. Osećam se majčinski nastrojena prema svojoj mami", dodala je.

Natali Vud počela je da glumi sa četiri godine, a dobila je glavnu ulogu kad je imala osam godina u filmu "Čudo na 34. ulici" 1947. godine. "Neki filmovi su promenili ljudske živote", poručila je Nataša.

Nataša Gregson Vagner se tada oglasila nakon što je spisateljica Marti Ruli izjavila da očevici upiru prstom na Roberta Vagnera pa je istakla: "Slučaj će ostati otvoren sve dok je Robert Vagner živ jer je on osumnjičen".

Mati je napomenula da su očevici, među kojima je i jedan u to vreme tinejdžer, i koji su poslednji videli glumicu živi, rekli da je Natali "vrištala na svog muža i tražila svoj život nazad", nekoliko sati pre tragedije. Pre 14 godina smrt glumice je od "slučajnog utapanja" promenjena "u slučaj utapanja i drugih neutvrđenih faktora".

Glumica Natali Vud Foto: JRC / Hollywood Archive / Profimedia

Brod smrti krije najveću tajnu Holivuda

Natali Vud preminula je 29. novembra 1981. godine. Na jahti sa njom bili su te večeri suprug Robert Vagner i prijatelj i glumac Kristofer Voken.

U dokumentarcu "Natali Vud: šta ostaje?" iz 2020. glumičina ćerka Nataša Vagner postavila je očuhu Robertu Vagneru pitanja o tome šta se dešavalo u noći "nesreće", piše "Independent".

Vagner u dokumentarcu priča kako se nakon večere posvađao Vokerom zbog Natali Vud, a da je zatim video da nje nema u sobi. Kasnije je u vodi pronađeno njeno telo. Vagner se drži stava da je smrt posledica nesreće, a tako se i vodio slučaj sve do 2018. kada je saopšteno da bi Vagner mogao da bude umešan u tragičan događaj.

"Niko nije ništa čuo. Toliko puta mi je ta noć prošla kroz glavu", govori Ričard Nataši Vagner. A šta je Voken rekao o nemilom događaju? U dokumentarcu njega nema, a i ranije je retko pričao o smrti Natali Vud.

Natali Vud i Robert Vagner Foto: Unimedia Images / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Ne znam šta se desilo. Skliznula je i pala u vodu, bio sam tada u krevetu. Bila je to užasna stvar", rekao je pet godina nakon smrti Natali Vud za američki magazin "Pipl".

Umeo je i burno da reaguje na pitanja o tragediji ističući da ne želi da priča o tome kao i da mu je ta tema dosadila.

"Heavy" piše da je Voken 1997. za "Playboy" izjavio da se radilo o nesreći, a izjavu je preneo i "Hollywood reporter".

"Šta se desilo te noći, znala bi samo ona jer je bila sama. Otišla je na spavanje pre nas, a njena soba bila je pozadi. Gumeni čamac odskakao je uz ivicu jahte, i mislim da je otišla da ga pomeri. Bila je tamo postavljena i skijaška rampa koja se delimično nalazila u vodi. Bilo je klizavo i ja sam se uverio u to" , ispričao je Voken i napomenuo da Natali nije umela da pliva (zato je iz filma " Brainstorm" koji se snimao u vreme njene smrti izbačena scena plivanja".

Natali Vud i Robert Vagner Foto: Profimedia

"Bila je i pospana", poručio je Voken i napomenuo: "Ljudi koji su uvereni da bilo nečeg više od onoga što je pokazala istraga nikada neće biti zadovoljni istinom. Jer istina je da nema ničeg više".

Istraga o smrti Natali Vud bila je pokrenuta 2018. nakon dokumentarca "48 sati" na "CBS news", Vagner je bio među osmunjičenima. Policija je istraživala ponovo slučaj i navela da glumičin suprug nije na listi optuženih.

Sestra slavne Natali Vud izjavila je u intervjuu za "CNN "da ne veruje da je njena sestra slučajno pala u vodu. Lana Vud je više puta razgovarala sa kapetanom jahte i napomenula je da joj je on rekao da je Vagner odgovoran za pad njene sestre u vodu.

Slučaj smrti Natali Vud je i dalje otvoren, u policijskim registrima i dalje vodi se kao nerešen slučaj.

(Kurir.rs/ Blic Žena)

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