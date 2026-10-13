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Glumica Jana Milosavljević, ćerka Nenada Milosavljevića, frontmena grupe Galija, osvojila je publiku kao devojčica ulogom male Zone u kultnom filmu "Zona Zamfirova".

Svoj glumački put Jana Milosavljević uspešno je nastavila ulogama u popularnim serijama kao što su "Vojna akademija", "Žigosani u reketu" i "Državni službenik".

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Jana Milosavljević Foto: Marko Krunić

Njen privatni život privukao je pažnju javnosti kada je započela romansu sa 23 godine starijim kolegom – glumcem, rediteljem i scenaristom Filipom Gajićem. Par je 2017. godine dobio sina Joakima.

Mladoj glumici ovo je prvo dete, dok Filip iz prethodna dva braka ima još troje naslednika.

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Filip Gajić Foto: Petar Aleksić

Filip je pre veze sa Janom bio u braku sa glumicom Lucijom Šerbedžijom, ćerkom Radeta Šerbedžije.

Posebno interesantna priča vezana je za to kako je njihov sin dobio ime. Jana je otkrila da punih mesec dana nakon rođenja nisu mogli da se dogovore oko imena.

Dete nije imalo ime čak ni u trenutku kada su krenuli da ga zvanično prijave. Tek pred samim vratima opštine Zvezdara presekli su i izabrali ime koje su predložila Filipova deca iz prethodnog braka.

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Jana Milosavljević Foto: ATA images

"S ocem svog deteta ne živim već 7 godina"

Glumica se u jednom intervjuu početkom godine dotakla svog rada i braka.

"Više se pisalo o mom navodnom braku, nego o onome što radim, pokazuje koliko je kultura sve manje bitna. A većina tih vesti čak nije ni tačna. Na primer, nikada nisam bila u braku, a sa ocem mog deteta ne živim već više od sedam godina", otkrila je Jana za Novu.

(Kurir.rs/Mondo)

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Nikol Kidman sa tamnim obrvama Izvor: Instagram/inthecove