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Marlen Santana imala je samo tri dana kada je 21. oktobra 1985. godine oteta u Bruklinu, dok ju je majka prvi put vodila kući iz bolnice. Žena koju je prethodno srela kod prostorije za novorođenčad zapretila je pištoljem, prisilila majku da hoda nekoliko blokova, a zatim joj uzela dete i pobegla automobilom. Gotovo 41 godinu kasnije, Marlen se i dalje vodi kao nestala u evidenciji američkog Nacionalnog centra za nestalu i iskorišćavanu decu.

Devojčica je rođena 18. oktobra 1985. godine. Njeni roditelji, Frančeska i Tomas Santana, nisu mogli da pretpostave da će samo nekoliko dana posle njenog rođenja početi potraga koja traje decenijama.

- Kada se moja beba rodila, bila je lepa. Bila je veoma lepa. Bila je najlepša beba u prostoriji za novorođenčad - ispričala je Frančeska u emisiji „Nerešene misterije“.

Nepoznata žena prvo je pohvalila bebu

Pre otmice, Frančeska je nepoznatu ženu videla u bolnici Brukdejl. Razgovor joj tada nije delovao sumnjivo: žena je posmatrala bebe i posebno izdvojila njenu ćerku.

- Dok sam gledala svoju bebu u prostoriji za novorođenčad, videla sam ženu kod prozora koja mi je rekla da je moja beba najmirnija i najlepša. Bilo mi je drago što mi je to rekla, jer sam mislila da joj se moja beba dopada - prisetila se majka.

Uveče 21. oktobra, Frančeska je završila proceduru otpusta iz bolnice. Po nju su došle dve rođake, a dok su silazile, ponovo im je prišla žena koju je ranije videla.

- Dok smo silazile, prišla mi je žena, ista ona koju sam videla kod beba. Rekla mi je da me je čekala ceo dan - navela je Frančeska.

Uperila je pištolj u dete i naredila im da hodaju

Prema majčinom svedočenju, žena je potom izvadila pištolj i uperila ga u novorođenče. Zapretila je da će pucati ako ne poslušaju njena naređenja.

Foto: Algirdas Grigaitis / Alamy / Alamy / Profimedia

- Rekla nam je da hodamo ili će bebi razneti glavu. I hodale smo - ispričala je Frančeska.

Pod pretnjom oružjem prešle su oko šest gradskih blokova, sve do pustog otpada. Majka je u početku mislila da je u pitanju pljačka, ali je žena zahtevala da joj preda dete.

Otmičarka je uzela Marlen i ušla u automobil u kojem ju je čekao saučesnik. Odvezli su se pre nego što je Frančeska uspela da ih zaustavi.

- Kada je uzela bebu… Nisam znala šta da radim. Plakala sam, pokušala sam da zaustavim automobil i… niko nam nije pomogao - rekla je majka.

Policija je tragala za belim automobilom i nepoznatom ženom

Frančeska je policiji opisala vozilo kojim je otmičarka pobegla: beli „ševrolet malibu“ iz 1976. godine, sa crvenim natpisom na vratima. Na osnovu iskaza svedoka napravljen je i crtež osumnjičene.

U opisu slučaja navodi se da je žena tada imala približno između 24 i 30 godina, sa kosom obojenom u crvenu ili plavu nijansu. Postojala je i mogućnost da je nosila periku. Njen identitet nije utvrđen.

Pominjana je mogućnost da je Marlen kasnije nezakonito data na usvajanje, ali takav ishod nije potvrđen. Nije poznato gde je devojčica odvedena ni pod kojim je imenom mogla da odrasta.

Marlen bi ove godine napunila 41 godinu

Marlen Santana bi 18. oktobra 2026. godine napunila 41 godinu. Nacionalni centar za nestalu i iskorišćavanu decu i dalje objavljuje podatke o njenom nestanku, crtež otmičarke i prikaz kako je Marlen mogla da izgleda sa 25 godina. Taj prikaz nije njena fotografija, već rekonstrukcija mogućeg izgleda.

Prema podacima iz evidencije, rođena je sa smeđom kosom i smeđim očima. Imala je i urođenu deformaciju stopala, zbog koje su, gledana odozdo, podsećala na slovo C. Taj podatak se navodi kao moguća pomoć pri prepoznavanju.

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