SVAKI DAN SAM GA 23 GODINE DOČEKIVALA SA SUPOM I RAKIJICOM! Prvu put kad više nisam mogla, evo šta mi je uradio! SRPKINJE ZGROŽENE

Jedna domaćica iz Brizbejna i majka četvoro dece izazvala je burnu raspravu na internetu kada je priznala da ona muža tretira kao cara - sprema mu ručak, čisti, pegla, pere, ona sve radi po kući, i nekada ne spava po 21 sat kako bi stigla sve.

"Ne idem u krevet sve dok svima ne spakujem ručak, pripremim im odeću za sutradan, uključujući i suprugovu, kao i dok kuća nije čista i suđe oprano”, napisala je Bruk Smit.

"Ponekad to znači da idem na spavanje u 21 sat, a ponekad u ponoć, ali uvek ustajem u 4.30 kako bih suprugu pripremila doručak i kafu, kako bih popila svoju kafu, stigla da vežbam, meditiram i da se našminkam”, napisala je onda, a mnogi su joj poručili da su se žene tako ponašali 20-ih godina prošlog veka.

Jedna Kurirova čitateljka iz Kruševca se prepoznala u ovoj priči, ali njen brak se nije lepo završio i htela je da upozori da krajnosti nisu dobre i da u vezi ili braku pre svega mora da bude pre svega ravnopravno.

Ovo je njena ispovest:

"Čitajući vaš članak, suze su mi krenule same od sebe. Čitala sam i u ovoj mladoj ženi videla sebe i hoću da joj vrisnem, prestani, ne radi to sebi, ne znaš, uništićeš se!!! ili UNIŠTIĆETE! Ali ne mogu, nemam pravo, možda je taj čovek vredan toga, nije kao moj bivši. Ja sam ustajala svako jutro i spremala doručak, dva nestašna dečaka spremala za vrtić, kasnije i u školu. Nije bilo dana kada nisam spremila ručak, sve je uvek bilo oprano, opeglano, usisavala sam bar dva puta na dan i da išla sam na posao i donosila celu platu kući. Nikada neću zaboraviti šta je meni donelo to što sam s posla trčala kući da ga dočekam sređena, mirišlava, sa postavljenim stolom za ručak - isterao me je na ulicu kada sam posle operacije ostala nepokretna i invalid.

Uplašio se da ga više neću dočekivati sa tanjirom tople supe, jer ne podnosi vruću, a hladna bi ga samo iznervirala. Da neću moći da ga pre nego što za sto sedne da ga poslužim čašicom rakije da mu otvori apetit. Mislio je da će morati sam da pegla, a zakleo se u sve živo da on to nikad neće raditi... Mislio je da ne može da mi bude muž i ostavio me je. Dao mi je rok da izađem, da biram koje ću dete i to je smatrao da je učinio velikodušnim. A zaboravio je ko ga je čistio, kupao, negovao i hranio kad je bio bolestan i četiri meseca nije mogao da ustane. Sve je zaboravio i evo gde me je dovelo to što sam ga dočekivala svaki dan ručkom i rakijicom, i svakog meseca kovertu sa platom davala za kuću - na ulici, bez igde ičega, sa penzijicom", napisala je čitateljka.

