SAVRŠENE DESTINACIJE ZA VIKEND PUTOVANJA: Uz pristupačne cene uživajte širom Evrope

Vikend putovanja su sve češći izbor turista širom sveta, budući da je većini nemoguće odvojiti se od posla i obaveza na duži vremenski period. Zbog toga, vikend putovanja donose malu ali efikasnu promenu sredine, nove vidike i putovanje koje sigurno prija svima. Dobra i pozitivna stvar vikend putovanja jeste to što su oni mahom jeftini, te će svako uz vrlo pristupačne cene moći da uživa širom evropskih destinacija.

Dobar razvoj transporta i blizina mnogih popularnih lokacija uslovili su da tokom jednog vikenda svako može da poseti mnoge popularne evropske gradove i destinacije. Takva putovanja vam neće oduzeti mnogo vremena, a vi ćete se vratiti sa jednim iskustvom više i uspomenama kakve se pamte. Zbog toga, u nastavku vam nudimo nekoliko destinacija koje su pravi izbor ukoliko planirate vikend putovanje.

Posetite Toskanu - mesto koje je okupano suncem

Ukoliko ste ljubitelji sunčanih perioda i predela koji su prošarani najlepšim bojama, zasigurno bi trebalo da posetite Toskanu. Iako je Toskana jedna od najposećenijih regija u čitavoj Italiji, mir koji tamo osetite učiniće vaš odmor nezaboravnim. Toskana će vam pružiti pravi, autentični prikaz kulture i života u Italiji. Drvoredi čempresa, drvene kućice i tradicionalna, dobro poznata muzika vodiće vas ulicama Toskane i pokazati vam svu čar ove regije.

Pored uživanja u prirodi i lepotama koje pruža Toskana, ne zaboravite da obiđete i neke od najznačajnijih atrakcija i zanimljivosti u blizini. Vaš obilazak popularnih gradova u Toskani definitivno će obeležiti čuveni toranj u Pizi i netaknuti grad iz doba renesanse pod imenom Luka. Pored toga, obilazak Sijene i gradskog trga u obliku školjke ostaviće na vas poseban utisak, a za kraj možete ostaviti putovanje u Firencu i čuvenu palatu Mediči gde je ispisana istorija Italije.

Regija ovog sunčanog podneblja pravi je izbor za sve istinske ljubitelje vina, dobre muzike i zabave. Zbog toga, Toskana putovanje pružiće vam nezaboravne uspomene, a njega umetnost i bogata istorija dokazaće vam zašto je ovo jedan od najpopularnijih i najposećenijih delova Italije.

Uživajte u autentičnoj kulturi Grka u Atini

Duh kolevke čitave evropske civilizacije najbolje ćete osetiti u Atini, glavnom gradu Grčke. Jedinstven geografski položaj, okruženost planinama i morem, savršena klima ali i uvek pozitivna i prijatna atmosfera koja vlada ovde doveli su Atinu u sam vrh posećenosti poslednjih nekoliko godina. Iako je Atina jedan od najstarijih gradova Evrope i često je bivao pod različitim imperatorima, autentičan izgled ovog grada zadržao se sve do današnjih dana.

Atina putovanje može biti pravi izbor za vas ukoliko volite kombinaciju tradicionalnosti i modernosti, novog i starog, istorije i savremenosti. U starom delu Atine ćete uživati u nalazištima i istorijskim ustanovama koje potiču još iz antičkog doba, poput Akropolja, Zevsovog hrama ili izgleda Monastirakija. Ipak, ukoliko više volite moderne ulice Atine, možete ih pronaći na samo nekoliko koraka od popularnih istorijskih ustanova.

U Atini nećete sresti samo duh antičkog doba i istorijske objekte, već će vaše vikend putovanje biti prožeto i dobrom atmosferom koju Grci prave svakodnevno. Budući da su Grci vrlo druželjubiv narod, nemojte se iznenaditi ukoliko vas oni pozdravljaju na ulici, pozivaju vas u tavernu na jednu turu rakije ili vam pokazuju poznate turističke atrakcije. Ovaj doživljaj definitivno će upotpuniti vašu posetu čarobnom gradu Atini.

Šopingujte u Parndorfu, najpoznatijem outletu u Evropi

Vikend putovanje je često svima u kombinaciji sa dobrim šopingom, gde je moguće nabaviti kvalitetne i lepe komade odeće i obuće po značajno povoljnim cenama. Takvo iskustvo može vam pružiti izlet do outlet-a u Parndorfu, tokom koga ćete uživati i u izletu do Beča. Budući da je Beč jedan od najpopularnijih evropskih gradova, oduševiće vas njegova arhitektura, istorijska pozadina i modernost kakvu niste još videli. Okvakve šoping ture biraju mnogi turisti koji su u potrazi za dobrim i kvalitetnim odevnim predmeta, a uz to žele da sebi omoguće obilazak popularnog grada kao što je Beč. Šoping ture u Parndorf outletu uvek prolaze nezaboravno, a dobra ekipa je svaki put tu.

Ukoliko imate mnogo obaveza i želite da napravite kratak predah, a ujedno i da uživate u čarima Evrope, onda je vikend putovanje pravi izbor za vas. Zahvaljujući velikom izboru i posvećenosti svim turistima kada su u pitanju putovanja, širom Evrope možete praviti šoping ture, obilazak značajnih istorijskih i arheoloških lokaliteta ili prosto samo uživati u lepotama koje evropsko tlo pruža. Lepe destinacije u Evropi nalaze se na svakom ćošku, a svaka lokacija će vam pružiti poseban doživljaj. Osim pasoša i neophodnih stvari, jedino što je potrebno da ponesete jeste dobro raspoloženje, a uspomene će se same stvarati.

promo