ZA ODLIČAN OSEĆAJ ZBOG NOVITETA: Spoj modernog i praktičnog za novi izgled vašeg stana

Uvek ima nešto novo što ulazi u modu, ujedno je i praktično, a dizajnirano tako da ispunjava kriterijume dobre funkcionalnosti i dopadljivog izgleda.

Ako planirate neke adaptacije u kuhinji ili kupatilu, ili da promenite okruženje novim izgledom zidova, evo par preporuka za odličan osećaj zbog noviteta u vašem domu.

Ugradne rerne ispunjavaju sve vaše kulinarske prohteve

Ako tradicionalna domaćica čita uputstvo za korišćenje savremene ugradne rerne, imaće utisak da treba da upravlja nekom napravom za let u vasionu, a ne rernom u kojoj je do juče pekla ukusna jela. Ali to je samo prvi utisak koji ne treba da plaši. Naprotiv, tehnologija je tu u funkciji vaših kulinarskih prohteva.

Primera radi, nakon što stavite jelo u rernu imate funkciju autopilot za izbor odgovarajućeg automatskog programa koji sam prilagođava režim dalje pripreme jela, temperaturu, trajanje, sam se isključuje i vi dobijete savršeno pripremljen obrok.

Tu je i mogućnost kontrole putem Wi-Fi mreže, digitalni tajmer, ventilator koji omogućava kružno grejanje i ravnomerniju toplotu kod multifunkcijske ugradne rerne, zvučni signal za kraj pečenja…

I čišćenje rerne nije kao što je bilo, sa mukotrpnim uklanjanjem zagorelih ostataka hrane. Sada u pleh naspete vodu i tečnost za pranje i uključite ugradnu rernu na odgovarajući režim grejanja, temperaturu i trajanje. Sistem čišćenja omekšava ostatke od pečenja koji se nakon završetka programa lako obrišu.

Prednosti ugradnih rerni je što nude širok spektar mogućnosti koje možete iskoristiti prema svojim željama i potrebama. U ponudi su rerne različitih veličina, dizajna, lako se uklapaju u kuhinjske ormariće ili zidove, štede prostor. Daju moderan izgled vašoj kuhinji.

Tapete menjaju vaše okruženje i raspoloženje

Ako želite da promenite vaše okruženje u stanu jer su vam zidovi postali monotoni, ono što je na njima više vas ne inspiriše, onda izaberite tapete za zid koje će uneti novo raspoloženje i obnoviti pozitivnu energiju vašeg doma.

Izbor tapeta je takoreći neograničen. Izrađuju se od kvalitetnih materijala sa tako maštovitim motivima da prosto ne znate za koje da se opredelite. Tu su razne teksture, šare, fotografije, trodimenzionalni efekat koji potpuno menja arhitekturu prostorije.

Razmislite i o tapetama samo na jednom zidu ili na delu zida. Kontrast koji njima postižete u odnosu na ofarbane površine zida čini kao da ste dobili još jednu prostoriju, širi vaš pogled ili donosi motiv za kojim čeznete, kao što je pejsaž, more, novi prozor sa pogledom u daljinu, neki luksuz i glamur, apstraktna konstrukcija ili tkanje finih linija…

Ako želite da samo nebo bude uvek iznad vas, onda pretvorite plafon u peti zid, postavite tapete sa motivom koji preferirate i uživajte u novoj svetlosti koja zrači prostorijom. Pustite mašti na volju i izaberire ono što vas opušta, motiviše, čini ambijent prijatnijim, bilo da ste tu sami, u krugu porodice ili prijatelja.

Za dobre tapete cena nikad nije prevelika, ali ni tu nećete imati problema. Izbor je takav da možete biti veoma zadovoljni i sa sasvim pristojnim ulaganjem. I to je jedan od razloga što su tapete bile i ostaju čuvar i inspiracija vašeg dobrog raspoloženja.

Tuš kabine za kupatilo i ništa drugo

Tuš kabine su najbolji izbor za vaše novo kupatilo, bilo da gradite iznova ili adaptirate postojeći prostor. Praktične su za korišćenje, izgledaju moderno i elegantno, a posebno su pogodne za manja kupatila. Možete ih postaviti u uglove ili između zidova, tako da dodatno uštedite prostor.

Njihova funkcionalnost odgovara brzom tempu življenja. Tuširanje mlazom tople vode čini vas poptpuno razbuđenim i spremnim za novi radni dan. Tuš kabine su pristupačnije od klasične kade, tako da su pogodne za malu decu i starije osobe, naročito one sa otežanim kretanjem. Sve tuš kabine imaju svoju osnovnu funkcionalnost, ali ako želite možete izabrati i modernija dizajnerska rešenja u pogledu materijala, boja i osvetljenja. Glave na tušu mogu da menjaju mlaz, a možete uzeti i posebne mlaznice za masažu, za puno uživanje u „spa centru“ u vašem domu.

(promo)