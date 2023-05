"KADA SE DESE STRAŠNE TRAGEDIJE, NIŠTA NEMA SMISLA": Ana Stanić u vremenu crnih prilika, mržnje i rana, ima samo ovo da PORUČI

Posle vrlo zapaženog nastupa na ovogodišnjem festivalu Beogradsko proleće Ana Stanić je objavila spot za pesmu "Krila". Pesma je na festivalu osvojila dve nagrade, specijalna nagrada Naxi radija i nagrada za najbolji aranžman, koji je radio Mahir Sarihodžić.

Ana je autor teksta i muzike, a na pesmi su učestvovali i poznati muzičari Dado Marinković koji je odsvirao bubnjeve, Robert Vrbančić bas, note akustične i električne gitare proizveo je Miro Lesić, a prateće vokale otpevala je Maya Sar.

foto: Dario Janošević

- Ovo ce biti najdiskretnija najava mog novog spota do sada. Kada se dese strašne tragedije, ništa nema smisla i svaki entuzijazam deluje neumesno. U vreme crnih prilika, mržnje i rana, budite zelena polja dobrote i svetlosti. Ako ima lekovitih stvari, muzika je sigurno jedna od njih. Nadam se da će vam se dopasti spot za pesmu Krila. Šaljem vam oblak ljubavi - izjavila je Ana.

Ana je, zajedno sa Dariom Janoševićem koji je radio spot, želela da prikaže kontrast između crnih silueta koje simbolizuju sve ono loše što nas ranjava i povređuje i zelenih polja i svetlosti koja nas leči, nadahnjuje i daje nadu da dobrota pobeđuje.

foto: Marija Aničić

Inače Ana Stanić, kantautorka, modna ikona, ove godine slavi 25 godina karijere i tim povodom 10. juna izlazi Best off album za Croatia records. Na albumu će se naći i tri nove pesme, među kojima i duetska pesma "S one strane ljubavi" sa Borisom Novkovićem sa kojim će premijerno pesmu izvesti 10.juna na CMC festivalu u Vodicama.

Na jesen će nas Ana obradovati i novim albumom i koncertima širom regiona, a do tad uživajte u novom spotu za pesmu "Krila".

Kurir.rs

Bonus video:

02:43 ANA STANIĆ NAKON 7 GODINA IZBACUJE NOVI ALBUM! Sa novom pesmom učestvovaće na takmičenju Pesma za Evroviziju 22