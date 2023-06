LEČENJE NEPLODNOSTI JE MOGUĆE: Mit ili istina

Neplodnost je problem sa kojim se susreće sve veći broj mladih parova. Čini se da je iz godine u godinu sve više mladih koji bezuspešno rade na začeću, a takav problem se javlja iz mnogo razloga. Ipak, ono što dodatno unosi nemir jeste večita polemika o tome da li je lečenje neplodnosti zaista moguće, ili je to samo mit kojima se pojedini vode.

Kako bi lečili neplodnost, mnogi parovi se podvrgavaju različitim terapijama, dok pojedini slušaju i razne savete iz svoje okoline, a sve u želji da što pre dođe do začeća. Međutim, najvažnija stvar kojoj se treba okrenuti prilikom saznanja da postoji zdravstveni problem vezan za neplodnost jeste poreklo tog problema. Na taj način će par moći da otkrije uzrok svog zdravstvenog problema, te da krene u rešavanje istog.

Kako i zašto nastaje neplodnost?

Pojava problema sa plodnošću za pojedine parove do kraja ostaje nedokučiva i nepoznata. Mnogi su oni kojima čak i posle nekog vremena nije jasno kako su se našli u toj poziciji, te šta je tačno dovelo do javljanja takvog stanja. Ipak, potrebno je znati da se problem sa plodnošču nije javio odjednom, već da je to proces koji se često razvijao godinama. Stoga, važno je odmah na početku odbaciti misao da se takva vrsta problema može rešiti za tili čas, budući da tako brzo nije ni nastao.

Na stvaranje problema sa plodnošću može da utiče mnoštvo faktora, a jedan od najvažnijih koji često igra presudnu ulogu jeste način života koji neka osoba vodi. Opšte je poznato da je hrana ono što čini čovekovo telo zdravim ili ne, te da kroz nju možemo da unosimo kako vitamine i korisne sastojke, tako i različite otrove. Preveliko konzumiranje šećera, veštačkih zaslađivača, prskane hrane i testa dovodi do velikih poremećaja hormona u telu, što sa sobom nosi i niz drugih problema.

Još jedan problem koji ide rame uz rame sa ishranom jeste i manjak fizičke aktivnosti. Vežbanje, trening, lagana šetnja, trčanje ili bilo koji vid aktivnosti prava su blagodat za telo, budući da je ono na taj način u pokretu i proizvodi sve hormone koji su mu potebni, dok druge održava u balansu. Kada našem telu ne pružamo dovoljno fizičke aktivnosti, ono postaje tromo, a ujedno i prava podloga za stvaranje različitih bolesti i poremećaja.

Faktor koji značajno utiče na stvaranje problema sa plodnošću je u mnogim slučajevima i stres. On se javlja gotovo na svakodnevnom nivou, te stoga ne postoji čovek koji se u toku dana barem jednom ne iznervira. Međutim, stres može naročito negativno da utiče na žene, budući da su one po prirodi emotivnije i ranjivije od muškog pola, a poznato je da se sve stresne situacije i problemi kod žena uglavnom odražavaju najviše na njihovo reproduktivno zdravlje.

Da li je lečenje neplodnosti moguće?

Glavno pitanje koje se postavlja prilikom otkrivanja dijagnoze neplodnosti jeste da li je moguće izlečiti ovakvo stanje, kao i kako ići kroz taj proces. Neplodnost se kao takva ne može izlečiti, ali se mogu izlečiti neka stanja koja je uzrokuju, a uspešnim rešenjem ove zdravstvene situacije se zapravo smatra ostvarenje roditeljstva tj ostajanje u drugom stanju i rađanje deteta. Međutim, prilikom rešavanja ovog problema potrebni su velika upornost i odricanje, kako bi borba bila efikasna i ne toliko dugotrajna.

Ono što će posebno pomoći svim ženama prilikom rešavanja problema neplodnosti jesu BabyLab tablete za plodnost kod žena. U pitanju je jedinstvena i objedinjena formula koja će jednoj ženi koja želi da ostane u drugom stanju pružiti sve neophodne sastojke koji su joj potrebni. Ove tablete poboljšavaju mogućnost začeća kako vantelesnim, tako i prirodnim putem, sadrže protivupalne elemente namenjene jajnicima i materici, bustere za razvoj jajnih ćelija i nutrijente za rast kvaliteta polnih ćelija. Pomoću njih, svaka žena će dobiti dovoljan broj vitamina koji su potrebni na dnevnom nivou, a važno je naglasiti da su svi vitamini i minerali prirodnog porekla.

Ono što treba da ide rame uz rame sa unošenjem vitamina jestu i zdrava ishrana i fizička aktivnost. Potrebno je znati kolika je korist od toga da se okrenete prirodi i živite sa potpuno organskim i prirodnim proizvodima. Stoga, trudite se da u svoj organizam unosite što više zeleniša, svežeg voća i povrća i orašastih plodova, dok sa druge strane zaobilazite koliko god možete slatkiše, razne sokove i kolače koji mogu samo negativno da utiču na izlečenje plodnosti. Fizička aktivnost će vam samo pomoći da svoju zamisao sprovedete u delo, odnosno uspećete da gospodarite nad svojim telom i dodatno ćete se pokrenuti i motivisati.

Iako problem neplodnosti deluje kao nešto nerešivo, on itekako može imati pozitivan ishod. Dovoljno je da slušate savete odabranog lekara i da se potpuno okrenete prirodi i prirodnim proizvodima, čime ćete svoje telo i hormone dovesti u potpuni balans i tako biti korak bliži začeću.

