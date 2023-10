URADI SAM: Saveti za samostalno renoviranje kupatila

Poduhvat menjanja izgleda i poboljšavanja funkcionalnosti kupatila je uvek izazov, a posebno je to kada posao prihvatite na sebe, iako vam to nije profesija. Međutim, amaterski radovi imaju nešto specifično i odlično kao karakteristiku, a to su strpljiv i lagan rad koji neminovno daje kvalitet. Naravno, određene stvari nećete moći samostalno da završite, ali u velikoj meri kupatilo može da se renovira i kada ste potpuni amater i kroz brojne „uradi sam“ projekte. Kako se upustiti u sve?

Renoviranje počinje od dobrog plana

Plansko rađenje će vam pomoći da poslove uradite mnogo brže, da promene izvršite ispravno, da napravite određeni predračun troškova i da prikupite sve šta vam je potrebno. Uzmite vremena koliko vam je potrebno, sve stavljajte na papir, od cena, preko potrebnog materijala do, podrazumeva se, željenih promena. Nakon planiranja vreme je za rad, a naredni saveti će sigurno biti u da vam otklone dileme i pomognu u odabiru.

Stirodur kao savršena izolacija

Materijal koji je jako popularan u građevini, međutim, ne morate da budete profesionalac da biste njime rukovali. Stirodur je odličan kao podloga za keramičke pločice, pruža potrebnu izolaciju i zaštitu od vlage. Lak je i lagan materijal, što ga čini lakim za postavljanje. Stirodur se postavlja na različitim mestima, ali je u kupatilu posebno poželjan upravo zbog vlažnog okruženja. Biće vam najbolja opcija za izolaciju i odlična podloga za postavljanje pločica. Bilo da nakon toga dolazi keramičar da postavi pločice ili ćete i taj deo posla obaviti samostalno, određeni segmenti u renoviranju koje uradite značajno će vam umanjiti sama ulaganja, pa je definitivno jedan od koraka koji možete sa osnovnim znanjem da napravite upravo postavljanje stirodura.

Kada za kupatilo ili tuš kabina?

Ako govorimo o funkcionalnosti, tuš kabine su bolja opcija za mala kupatila. Međutim, kada je u pitanju amatersko izvođenje radova, kada za kupatilo će vam biti mnogo lakša, posebno ako je u pitanju samostojeća, jer je jednostavno postavite na mesto gde ide, povežete sa odvodom i to je sve.

S druge strane, ugradna kada za kupatilo opet ima opcije da vam ne stvori mnogo muke i vremena oko postavljanja. Poseojte paravani predviđeni za njenu ugradnju, a sve što je dalje potrebno jeste povezivanje kvalitetnim silikonom za zid, tako da voda ne prolazi nigde i da se kupatilo čuva od svlage na taj način. Naravno, nećemo zaboraviti ni na momenat potpunog uživanja, jer kada za kupatilo pretvara se u jedan odličan spa kućni ugođaj.

Najpotrebniji alat za renoviranje kupatila

Od svega, najviše će vam alata biti potrebno, od ručnog do električnog. Ručni alat već sigurno imate u velikoj meri, lako ga je i dokupiti, pa i pozjamiti od komšije. Kada govorimo o električnom alatu, tu je stvar drugačija, jer ne poseduje baš svako bušilice, pneumatske čekiće, brusilice i slično.

Bušilice će vam biti najpotrebnije. Za pravljenje rupa, za zavijanje i odvijanje šrafova, za pričvršćivanje raznoraznih delova i elemenata za podloge, od momenta početka renoviranja, pa sve do završavanja uređenja. Za bušilice cena nije visoka, pa je ovo alat koji je pametno imati i u kućnoj radionici. Van toga, električni udarni čekić će biti potreban za demontaže, jer će vam olakšati i ubrzati proces rada, dok će drugi električni uređaji zatrebati, ali se njihov rad može zameniti i ručnim alatima.

Da li je samostalno renoviranje dobra odluka? Kada se ne rade potpune promene, od plafona do poda, uz menjanje instalacija, onda zaista veliki posao možete uraditi i sami, bez čekanja majstora i uz uštedu velikog dela finansija.

A i zanimljivo je!

Kurir.rs/Promo