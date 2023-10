ŽENA MILIONERA U "VELIKOM" PROBLEMU! Domaćica iz Dubaija otkrila šta joj se desilo: Nosila je Luj Viton torbu kad je to doživela

Žena bogatog meksičkog preduzetnika Rikija Andradea, Linda Andrade, ima „problem“ koji bi obični smrtnici voleli da imaju.

foto: Printscreen

- Polomio mi se mobilni telefon u torbi Luj Viton - napisala je u opisu kratkog videa na kojem pozira neraspoložena. Ako ste mislili da je ovo bizarno, ona je nedavno objavila video u kome poredi svog bivšeg dečka sa trenutnim mužem.

- Moj bivši je trošio samo 15 hiljada dolara mesečno na mene i izvodio me samo na sastanke dva puta nedeljno. I svaki put kada me je prevario, dao mi je samo 50 hiljada dolara. Ali zato čovek za koga sam se udala potroši 50 hiljada dolara na mene preko vikenda, vodi me na sastanak svako veče, ne vara me i zapravo je veoma zgodan. Preselio me je u Dubai i sa 19 godina napravio od mene domaćicu - napisala je.

Podsetimo, 24-godišnja Linda živi u Dubaiju sa suprugom Rikijem, koji je vlasnik Market Masters akademije, gde obučava ambiciozne preduzetnike kako bi im pomogla da napreduju u karijeri. On navodno zarađuje oko 125.000 funti mesečno (142.000 evra) i redovno daje svojoj ženi džeparac.

(Kurir.rs/Insiderstory.hr)

Bonus video:

01:57 SRBIN ZBOG ANTIAMERIČKIH OBJAVA POPIO PEDALU SA MREŽA?! Svaka žalba mu je odbijena, ALI OVAJ MILIJARDER MU JE POMOGAO