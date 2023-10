UDATA SAM ZA MULTIMILIONERA IZ DUBAIJA I MORAM DA SLEDIM OVA 4 PRAVILA: Sve ima svoju cenu, ali jedna stvar me posebno FRUSTRIRA

Linda Andrade se na TikToku proslavila tako što sebe predstavlja kao "originalnu domaćicu iz Dubaija", a svakodnevno deli sadržaj o svom luksuznom načinu života i braku sa milionerom iz ovog emirata. Ona je nedavno priznala šta to njen suprug očekuje od nje, a što nju "izluđuje".

Ova brineta mora da sledi četiri "pravila" svog supruga, a sa pratiocima je iskreno podelila o kakvim je to zahtevima reč.

Kuća koja je uvek čista je prva na listi želja ovog bogataša, a kako bi mu Linda izašla u susret ona je jednostavno unajmila kućnu pomoćnicu.

On je takođe od svoje žene očekivao da bude fokusirana na svoju budućnost, pa je ona pokrenula Instagram i TikToku i pronašla sebe u svetu društvenih mreža. Dobra figura je treća želja Lindinog muža, pa je objasnila da to znači da može da pojede nešto slatko samo "tri do pet puta na dan".

I na kraju on od nje zahteva da bude odgovorna u vezi s tim na šta troši njegov novac.

- Rasipam samo na dijamante i Šanel, a u vezi svega drugog štedim - napisala je ona.

Linda je zaključila da je navedena pravila frustriraju, ali da nije previše zabrinuta zbog istih.

Mlada influenserka podelila je sa svojim pratiocima i šta je to što ona očekuje od svog supruga, a njene želje su sve samo ne skromne. "Svaki dan Šanel tašna umesto antidepresiva, večere od 50. 000 dolara, nedeljni odlazak u SPA kako bi se nosila sa stresom u braku, 10 miliona dolara u nakitu, garderobu dostojnu princeze, Birkin tašnu u svakoj boji, večeru u restoranu svako veče jer ja ne kuvam", navela je ona.

Inače, Linda ima samo 24 godine, a poreklom je iz Jordana, iako se u ranom detinjstvu sa roditeljima preselila u Ameriku. Iako forisra stil bahate i lenje žene, prava istina je da je Linda sama zaradila svoj novac kada je imala samo 19 godina, tako što je osnovala medicinski centar namenjen oblikovanju tela. Njen suprug je Meksikanac, ali živi i radi u Dubaiju.

(Kurir.rs/ŽenaBlic)

