Tehno zvezda Reinier Zonneveld osvojio nagradu za najviši plasman na DJ Mag top listu

Jedan od najtraženijih tehno producenata i DJ-eva nove generacije, Reinier Zonneveld, osvojio je nagradu za najviši plasman na DJ Magovu top listu najboljih 100 DJ-eva u 2022, našavši se na 49. poziciji ove prestižne liste. Ovaj apsolutni headliner glavnih elektronskih događaja stiže 11. novembra i u našu prestonicu, na No Sleep festival, u Glavni hangar Luke Beograd.

Reinier Zonneveld na dodeli DJ Magovih nagrada

Reinier Zonneveld svet je osvojio svojim nesvakidašnjim muzičkim umećem, dok se prvi put našao na DJ Magovoj top listi DJ-eva. Svojom izjavom za DJ Mag potvrdio je da su nagrada i sam ulazak na listu definitivno zasluženi: „Sviram više od 20 nastupa mesečno širom sveta, produciram muziku, vodim svoju izdavačku kuću Filth on Acid, i konačno sam pokrenuo i sopstveni festival u Amsterdamu“.

foto: Promo/Exit

Nakon što je na prošlogodišnjem Amsterdam Dance Eventu oborio rekord za najveći tehno solo događaj u istoriji sa 13.000 rasprodatih ulaznica za manje od tri sata, Reinier Zonneveld ove godine je zatvorio, takođe rasprodatu, Awakenings žurku u impresivnom Ziggo Dome-u, na kojoj je nastupio sa Carlom Coxom.

Reinier je poznat po maratonskim setovima i nastupima na svim vodećim festivalima, uključujući ADE, Awakenings, Time Warp i EXIT. Pokrenuo je LiveNOW festival u Amsterdamu, na kojem je njegov maestralni nastup trajao čak 11 sati, a lejbl Filth On Acid, čiji je osnivač, jedan je od najpodržavanijih na Beatportu i celokupnoj elektronskoj muzičkoj sceni.

foto: Promo/Exit

U tradicionalnom DJ Mag-ovom glasanju za Top 100 DJ-eva učestvovalo je 1,3 miliona ljudi iz 234 zemalja širom sveta, a pobednici su proglašeni na svečanoj ceremoniji u klubu Hi Ibiza, koji je vodila BBC Radio One DJ-ica Arielle Free. Titula najboljeg svetskog DJ-a u 2022. godini pripala je Martinu Garrixu, dok je drugu poziciju zauzeo David Guetta. Treće mesto pripalo je dvojcu Dimitri Vegas & Like Mike, a četvrti je bio ALOK. Na petoj poziciji našao se Armin Van Buuren, koji je dobio i priznanje za najboljeg trens DJ-a. Kao najbolji tehno DJ izdvojila se Charlotte de Witte, a za najboljeg haus DJ-a proglašen je Vintage Culture.

Promo