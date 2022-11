VIDIŠ LI DA NE VIDIM: Emir Kusturica gost srpskog kulturnog centra "Sveti Sava" u Subotici

Srpski kulturni centar "Sveti Sava" u Subotici ugostio je sinoć Emira Kusturicu, jednog od naših najpoznatijih reditelja, scenarista i umetnika koji je ovim putem javnosti predstavio svoj novi roman pod nazivom "Vidiš li da ne vidim".

Iza intrigantnog naziva krije se i zanimljiva priča, koju je Kusturica ovom prilikom otkrio.

"Vidiš li da ne vidim' je fraza iz sarajevskog bioskopa kad je jedan čovek seo iza mene pošto je pretpostavio da mi je glava velika i rekao: 'Makni se, vidiš li da ne vidim'. Razgovor je bio vrlo zanimljiv: 'Kako ja da vidim da ti ne vidiš? Možeš da kažeš da mi je velika glava' i tako dalje. Međutim, kad sam se setio te fraze, onda sam je preveo na jezik savremenog čoveka koji zapravo vidi da ne vidi", rekao je Kusturica i dodao:

1 / 5 Foto: Subotica

"Što se knjige tiče, ona ima tri linije. To je put u Stokholm na dodelu Nobelove nagrade gde se dešavaju dramatični obrti. Nobelov laureat biva gotovo ucenjen s jedne strane Nobelovog komiteta. Međutim, kao što film nalaže, a literatura može da bude deo tog filma, on je dobio Nobelovu nagradu hodajući po svim žicama u čitavom svetu, jedino nije uspeo da pređe Drinu koju je vrlo teško i preplivati i vrlo teško je preživeti. To se sve stapa i preseca u tom putopisu. Mislim da je knjiga zanimljiva jer se formalno i strukturno razlikuje od mnogih knjiga koje se danas pišu".