MUŠKE G*ZICE SU ZLATA VREDNI OBJEKTI! Popularna glumica progovorila o S*KSU na filmu: Ne može da odluči treba li da ga bude VIŠE!

Glumica Hana Selimović, koju pamtimo po ulozi u popularnoj seriji "Besa", gostovala je u potkastu "Tamponzona" gde je govorila o nekim ženskim temama, a pre svega o ženskoj seksualnosti na filmu i u realnom životu.

Ona je ovom prilikom progovorila o neravnom položaju žena i muškaraca u pogledu seksualnosti.

- Ljudi kad se kupaju su goli, ljudi kad vode ljubav su goli. Ljudi kad spavaju povremeno su goli. Znači u raznim životnim situacijama ljudi porosto budu goli. To tako ide. Ako se bavimo nečim što želimo da se odnosi na život, onda ne vidim zašto onda ne vidim zašto bi neko posle seksa imao zadekovan čaršav onako zategnut - rekla je glumica i dodala:

- Čim žena ima slobodu ljudi odmah imaju dva načina da se odnose prema njoj. Kreću da se odnose prema tebi kao da ti nisi glumica čiji je to posao, a drugo odmah imaju moralne osude prema tome što neko ima seks, na filmu. Žena, ne muškarac. I ja sam zato vrlo ambivalenta u pogledu toga da li je to nešto što treba da mislimo da je suviše izlaganja žena ili kao naprotiv brate da nastavimo još više, samo što bismo zaista mogli da vidimo i po neku mušku guzicu, da ne govorimo u plovilu. Jer kao to su zlata vredni objekti koje mi ne možemo da vidimo.

(Kurir.rs)

Bonus video:

01:05 ZAŠTO SILOVANE DEVOJKE GODINAMA ĆUTE? Dok prolaze kroz pakao JEDNOG se posebno boje! (KURIR TELEVIZIJA)