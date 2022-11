No Sleep konferencija 11. i 12. novembra donosi najaktuelnije teme muzičke industrije

Muzički program nadolazećeg No Sleep festivala, koji predvode Amelie Lens, Reinier Zonneveld, Indira Paganotto, Partiboi69 i desetine drugih izvođača, upravo je upotpunjen tradicionalnom No Sleep konferencijom, koja 11. i 12. novembra u Marsh Open Space (Cetinjska 15) donosi najaktuelnije teme iz sveta muzičke industrije, kroz specijalizovane muzičke radionice i edukativni konferencijski sadržaj. Među panelistima će biti Indira Paganotto, DJ Jock, Dejan Milićević, Dragan Ambrozić te niz muzičkih agenata i menadžera. Konferencija oba dana počinje u 15 časova, ulaz je slobodan i otvoren za sve zainteresovane, a kompletan program i satnica biće objavljeni na sajtu No Sleep festivala.

Konferencija će biti otvorena 11. novembra masterclassom Step into the Record Label Business, u kojem je tema pokretanje sopstvenog lejbla. Iskustva sa definisanjem, razvijanjem i pozicioniranjem izdavačke kuće na tržištu, kako zaštititi autorska prava i distribuirati muziku podeliće Dejan Milićević, osnivač lejbla Tit0 (Tit Zero) Recordings.

Tema panela Festivals in 2023: Turning Challenges into Opportunities biće uticaj globalne krize na organizaciju festivala i muzičkih događaja. Festivalski i koncertni organizatori i dalje se nalaze pod udarom posledica pandemije, a ovu krizu produbljuje i sve osetnija inflacija, što se u Evropi i svetu u velikoj meri odražava na višestruko povećanje cena produkcije događaja. O ovim, gorućim pitanjima, razgovaraće muzički kritičar i urednik programa Doma omladine Dragan Ambrozić, CEO Lovefest-a Zlatana Pavlović, regionalna PR menadžerka hrvatskog festivala Sonus i We Love Sound događaja Lana Borić i predstavnik EXIT festivala.

Drugi dan konferencije, 12. novembar, rezervisan je za Jock's Classroom: Music Production Masterclass, na kom će popularni splitski producent i DJ Jock podeliti savete i trikove kada je u pitanju muzička produkcija. Jock se više od decenije unazad ističe kao internacionalno prepoznati, višestruko nagrađivani producent i DJ sa naših prostora, sa izdanjima potpisanim za vodeće etikete, poput Inteca koji predvodi Carl Cox.

Ovogodišnja No Sleep konferencija biće zatvorena panelom The Art of Building an Artist’s Career, na kom će svoja iskustva podeliti producentkinja i DJ-ica Indira Paganotto, njen menadžer i agent Alessandro Avanzato iz Beatside Bookings agencije, DJ Jock, kao i osnivač i direktor marketinške agencije specijalizovane za muzički biznis Voltage Circus Gernot Müller, pod čijim su okriljem klub Amnesia na Ibici, Magdalena, Rodriguez Jr, Gery Beck i mnogi drugi izvođači. Relevantna imena muzičke industrije odgovoriće na pitanja kako se pozicionirati i razviti kao artist, kako izgraditi muzički portfolio i kako pronaći odgovarajući lejbl, ali i dati korisne marketinške savete za muzičare.

Muzički program No Sleep festivala u Glavnom hangaru Luke Beograd predvode najtraženije tehno zvezde današnjice i rekorderi po rasprodatim nastupima Amelie Lens i Reinier Zonneveld, Indira Paganotto i Partiboi69, koji će imati svoje debitantske nastupe u prestonici, ali i madridski izvođač Regal, predstavnik pariskog andergraund zvuka Koboyo, nova holandska zvezda u usponu Kiki Solvej, DJ Jock i Katalina. U klub Drugstore u petak stiže snažna trep postava koju predvode Grše, Banfica i Kali, subota je rezervisana za WB Community žurku, dok će za zvanične afterpartije do ranih jutarnjih časova biti zaduženi Ida Engberg, Matisa, Human Rias, Dejan Milićević, Andrej Jelić i Antrax. U beogradske Silose dolaze ukrajinska minimal heroina Olga Korol, art direktor milanskog kluba Tunnel DJ Bugsy, strazburški DJ Paskal Walter, Šveđanka Maria Nordgren i Ukrajinka Masha.

Ulaznice za No Sleep festival

U prodaji su regularne festivalske ulaznice po ceni od 2.590 dinara, uz popust od 30 odsto, i VIP GOLD festivalske ulaznice po ceni od 4.290. Regularne pojedinačne ulaznice mogu se kupiti po poklon ceni od 1.790 dinara, sa uštedom od 30 odsto, dok cena pojedinačnih VIP GOLD ulaznica iznosi 2.990 dinara. Ulaznice za program u klubu Drugstore, kao i za afterparty-je, dostupne su po ceni od 690 dinara.

Ulaznice su dostupne ovde, kao i preko prodajne mreže Gigs Tix, online i na prodajnim mestima.

