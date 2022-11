NEMA ZIME ZA JOVANU GAVRILOVIĆ! Talentovana umetnica pored GLUME ima još jedan ZANAT u rukama, evo o čemu je REČ!

Iako nije tako retko da se glumci takoreći prekvalifikuju i glumu upišu potpuno neočekivano, mnogi ne znaju da je mlada glumica Jovana Gavrilović pre akademije završila srednju zubotehničku školu!

Mada je zbog, kako kaže, svoje nemirne priode često menjala aktivnosti i želje, ova dramska umetnica nije zaboravila znanje koje je kao tinejdžerka stekla.

- Umem da izmodelujem zub. To jeste kreativno, nalik mikrovajarstvu. Školovala sam se da kreiram zube prateći njihovu anatomiju, a to jeste kao neko malo umetničko delo - otkrila je Jovana za TV Ekran i dodala da to nije ništa neobično.

- Ima mnogo glumaca koji su završili neočekivane škole ili čak i neke druge fakultete pre glume. Da ne pričam kako mnogi završe akademiju pa pređu na neku drugu delatnost. Mnogo glumaca radi više paralelnih stvari, bave se pisanjem, muzikom, sportom... Branko Janković proizvodi mlečne proizvode i ima fantastičan brend visokog kvaliteta - istakla je glumica.

