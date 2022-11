SPEKTAKULARNI ŠOU BORISA BREJCHE OSVOJIO BEOGRAD: Sledi No Sleep festival!

Beograd je konačno dočekao prvi od dva velika događaja koji će ovaj i sledeći vikend od Glavnog hangara beogradske luke napraviti klaberski epicentar regiona. Jučerašnji spektakularni „In Concert” šou Borisa Brejche, zajedno sa predstavnicima njegove izdavačke kuće Fckng Serious – Ann Clue, Denizom Bulom i Moritzom Hofbauerom – do kraja je napunio koncertni prostor, i za više od 5.000 fanova priredio nezapamćenu žurku uz produkciju rezervisanu samo za najveće svetske događaje elektronske muzike. Ta ista produkcija dočekaće i sve klabere u Glavnom hangaru na novom izdanju No Sleep festivala 11. i 12. novembra. Kao za Brejchinu žurku, i za besani vikend uz nagrađeni beogradski festival vlada ogromno interesovanje i očekuje se da će ulaznice biti razgrabljene do dana održavanja.

1 / 8 Foto: EXIT Photo Team

Dugo očekivani audio-vizuelni spektakl Borisa Brejche prevazišao je sva očekivanja publike i pokazao zbog čega je upravo ovaj nemački kralj plesnog podijuma jedno od omiljenih imena elektronske scene današnjice. Kada je on u pitanju, besprekorna sinergija koju ima sa publikom nije nikakvo iznenađenje, ali je utoliko značajnija uzimajući u obzir koliko je jaka baza njegovih fanova na našim prostorima, koja ga u narednom periodu neće viđati toliko često.

Veče je otvorio Moritz Hofbauer sa svojim live act-om, zatim je Ann Clue napravila uvertiru u ono što će sigurno biti zapamćeno kao spektakularna noć.

„Up Down Jumper“, „Darkness“, „To The Moon And Back“, „I Take It Smart“, i „Vienna“, samo su neki od hitova kojima je Brejcha razdrmao beogradsku publiku. Uz drop trake „Gravity“, topovi su ispalili konfete, a publika je vriskom ispratila svaki bit. Tokom celog nastupa, kralj high-tech-minimala nizao je svoje klasike i nove trake kao što je „Timelapse“, i tako svima u hangaru zadao ozbiljan tempo za ples. Set je produžio pola sata i završio ga megahitom „House Music“, nakon čega je DJ pult preuzeo Deniz Bul, uz kog je publika sačekala jutro u luci.

Produkcija koja se može videti na najvećim svetskim binama dimenzija je za sebe, ogleda se u besprekornom zvuku i vizuelnim efektima tokom celog nastupa, a ostaće i narednog vikenda, 11. i 12. novembra, kada će u Glavnom hangaru, na No Sleep festivalu nastupiti neke od najvećih zvezda elektronske scene Amelie Lens, Reinier Zonneveld, Indira Paganotto, Partiboi69, Regal i mnogi drugi.

U prodaji su regularne festivalske ulaznice, po ceni od 2.590 dinara, uz popust od 30 odsto, i VIP GOLD festivalske ulaznice, po ceni od 4.290. Regularne pojedinačne ulaznice mogu se kupiti po poklon ceni od 1.790 dinara, sa uštedom od 30 odsto, dok cena pojedinačnih VIP GOLD ulaznica iznosi 2.990 dinara. Ulaznice za program u klubu Drugstore, kao i za afterparty-je, dostupne su po ceni od 690 dinara. Ulaznice su dostupne ovde, kao i preko prodajne mreže Gigs Tix, online i na prodajnim mestima. Cene ulaznica biće aktuelne do četvrtka, 10. novembra u podne, ili do isteka zaliha.

(Promo)