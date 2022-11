DANAS POČINJU NO SLEEP FESTIVAL I KONFERENCIJA: EXIT zatvara festivalsku sezonu!

Novembarsko izdanje No Sleepa, zvanično Najboljeg novog evropskog festivala kojim će EXIT zatvoriti uspešnu festivalsku sezonu, počinje danas! Na devet lokacija u Beogradu, uz konferenciju, No Sleep će držati celu prestonicu budnom od petka do nedelje u podne! Epicentri dvodnevnog festivala biće Glavni hangar u Luci Beograd i kultni beogradski klub Drugstore, a među hedlajnerima su neka od najvećih imena elektronske muzičke scene današnjice – Amelie Lens, Reinier Zonneveld live, Ida Engberg, Indira Paganotto, Partiboi69 i Regal.

U Glavnom hangaru će u petak, 11. novembra, nastupiti Reinier Zonneveld, jedan od najtraženijih techno zvezda koji osvaja plesne podijume širom sveta, jedinstveni showman Partiboi69, madridski techno majstor Regal, holandska DJ diva Kiki Solvej i otkrovenje novosadske scene Katalina.

U subotu, 12. novembra, na scenu stiže superzvezda Amelie Lens, španska predstavnica andergraunda Indira Paganotto, berlinski i Detroit techno zvuk doneće Koboyo, a programu će se pridružiti i splitski DJ Jock i sarajevski DJ Edib D. Obe večeri kapije Glavnog hangara biće otvorene za posetioce od 22:00 do 04:00, a program festivala trajaće od 22:00 do 07:00 ujutru.

Beogradskim klubom Drugstore prve festivalske večeri odjekivaće rap, trap, drill i r’n’b, koji donose Grše, Banfica, Kali, La Crl x Louis x Libede x Sele, Thicc Boi i Sara. Ovi mladi i sveži, domaći i regionalni izvođači uveliko broje milionske preglede na striming platformama i pune klubove širom regiona. Žestok program će trajati od 22:00 do 04:00 ujutru, nakon čega će u 06:00 tradicionalno početi prvi festivalski after, nezaobilazni deo No Sleep festivala. Zvezda prvog No Sleep jutra je Ida Engberg, švedska techno i deep house producentkinja i DJ-ica sa više od dve decenije staža na muzičkoj sceni, nemačko-iranski DJ Human Rias i beogradski DJ Antrax.

Drugi dan festivala u klubu Drugstore obeležiće WB Community žurka, čiji će domaćin biti DJ King of the Clouds, koji će vrteti od 22:00 do 05:00. Za nedeljni after biće zaduženi Matisa, koja dolazi iz Firence, Andrej Jelić, jedan od utemeljivača bosansko-hercegovačke klupske scene i domaćoj publici omiljeni Dejan Milićević, koji će u nedelju, 13. novembra u podne, zatvoriti No Sleep festival i ovogodišnju sezonu Exitovih festivala.

Pored dve glavne lokacije, raznovrsni #NSF programi doneće dve neprospavane noći u još šest beogradskih klubova – Silose Beograd, 20/44, Ben Akibu, Dim, Yugovinyl i Backstage. U Silosima Beograd u petak vrte Olga Korol, Pascal Walter i Masha, a u subotu Maria Nordgren, Bugsy i Doo. Groznicu subotnje večeri će u klub 20/44 doneti DJ Brka i Tomislav Grujić. Prvu žurku u Ben Akibi započeće Dakman, zatim će nastupiti TYOMA i Nemax, a drugu, subotnju obeležiće Ska, Anyushka, Una Andrea, Vahicabi i Despic. U petak će u Dimu publiku dočekati Whitegirlstudyplaylist, a u subotu RAR. U Yugovinyl-u će oba dana puštati Gaggie & Friends, dok će u klubu Backstage u petak miksati Baka (Let’s mix it) i Milhøuse, a u subotu Danijel Čehranov.

Najaktuelnije teme iz muzičke industrije na No Sleep konferenciji

Tradicionalna No Sleep konferencija će okupiti relevantne predstavnike muzičke, festivalske i event industrije u prostoru Marsh Open Space (Cetinjska 15). Među panelistima će biti Indira Paganotto, Dragan Ambrozić, Dejan Milićević, DJ Jock i muzički agenti i menadžeri, koji će kroz specijalizovane radionice i edukativni konferencijski sadržaj doneti najaktuelnije teme iz sveta muzičke industrije. Konferencija oba dana počinje u 15 časova, ulaz je slobodan za sve zainteresovane. Posetioci će imati priliku da saznaju sve o pokretanju sopstvenog lejbla, kreiranju muzičkog portfolija, budućnosti muzičke industrije, ali i da unaprede svoje produkcijske veštine uz DJ Jocka. Kompletan program i satnica nalaze se ovde.

Festivalske ulaznice za glavni muzički program mogu se kupiti na sajtu No Sleep festivala i preko Gigs Tix prodajne mreže online i na prodajnim mestima. Aktuelne cene iznose: festivalska standardna ulaznica 2.990 dinara, festivalska VIP ulaznica 4.490 dinara, a jednodnevna standardna ulaznica za Glavni hangar za petak 1.990 dinara, i 2.290 dinara za subotu. Informacije o cenama pojedinačnih ulaznica za ostale klubove u okviru No Sleep festivala dostupne su na festivalskom sajtu. Zamena festivalskih ulaznica za narukvice, kao i prodaja ulaznica vršiće se ispred Glavnog Hangara (Žorža Klemansoa 37) u petak i subotu od 21:00 do 04:00.

Svi kupci festivalskih ulaznica (regularne ili VIP) stiču pravo na po jedan ulazak u toku jedne festivalske večeri na glavnu festivalsku lokaciju – Glavni hangar, i neograničen broj ulazaka na ostale festivalske lokacije, u zavisnosti od popunjenosti veoma limitiranih kapaciteta. Gotovo sve lokacije imaju ograničen kapacitet, te se posetiocima savetuje da dođu na vreme.

Važno obaveštenje je da će zbog radova na putevima ulica Žorža Klemansoa tokom festivala biti zatvorena. Do centralne lokacije No Sleep festivala – Glavnog hangara Luke Beograd može se doći iz dva pravca.

Iz ulica Venizelosove i Poenkareove skreće se u Knežopoljsku ulicu, a zatim se skreće levo u Dunavsku ulicu, koja vodi do ugla sa Žorža Klemansoa, direktno do glavne rampe Luke Beograd i ulaza u Glavni hangar. Takođe, može se koristiti i druga rampa u Dunavskoj ulici, koja se nalazi na prvom skretanju iz Knežopoljske ulice. Kada se prođe rampa, potrebno je skrenuti levo i produžiti do raskrsnice na kojoj se skreće desno ka ulazu u Glavni hangar.

Iz pravca Pančevačkog mosta, odnosno Dunavskom ulicom, ide se pravo do ugla sa Žorža Klemansoa, odnosno do glavne rampe Luke Beograd i ulaza u Glavni hangar. Takođe, iz Dunavske ulice može se skrenuti desno pre Knežopoljske ulice, i koristiti druga rampa. Kada se prođe rampa, potrebno je skrenuti levo i produžiti do raskrsnice na kojoj se skreće desno ka ulazu u Glavni hangar.

