ISPOVEST MLADE KOJA JE POTRESLA SRBIJU: Zbog onoga što mi je majka uradila NA VENČANJU, sve se pretvorilo u PAKAO!

Na portalu Ispovesti.com svojevremeno je osvanula ispovest jedne devojke (26) koju je ostavila majka kada je imala 12 godina. Ona je u svojoj ispovesti opisala kako je izgledao prvi susret sa njenom majkom nakon 14 godina, i to na dan njenog venčanja.

Ovo je njena ispovest koja je pre par godina izazvala veliku buru reakcija, a koju prenosimo u celosti:

"Majka me ostavila kad mi je bilo 12 godina. Na dan venčanja, 14 godina kasnije, izabrali smo otvoreno mesto i jedino je omanja kapija sprečavala da neko uđe. Ipak, nismo ni računali da će iko doći. No, tu kapiju je preskočila jedna starija žena, sede kose, lica belog kao avet i shvatila sam da je to moja majka. Bila je pijana i vidno uznemirena. Plakala je i molila me da joj oprostim", započela je devojka ispovest, te nastavila:

"Bila je sva u nekim modricama, obučena u krpe, nije izgledala kao ona uređena dama koju sam davno poznavala. Uništila mi je najlepši dan u životu, a za 14 godina nije se setila da me ikad pozove ili poseti. Tata i muž su samo prišli da me zagrle jer sam grcala u suzama, na dan kad je osmeh trebalo da mi bude najširi, ja sam se osećala kao pokisla. Kad sam se smirila, ona se samo poslužila s hranom sa stola i pobegla smejući se kao kakav ludak. Prošlo je 2 meseca i još ne mogu da se smirim. Pitam se čime sam ja zaslužila takvu majku", napisala je mlada u potresnoj ispovesti.

