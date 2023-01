NATOČITE DO VRHA I NE BRINITE

U novoj MerkurXtip kampanji „Napumpaj tiket“, svako ima priliku da osvoji pun rezervoar goriva, a put do nagrade veoma je lak.

Cene naftnih derivata na svetskim berzama rastu iz dana u dan, a to se odražava na „teren“ i na vrednosti koje se menjaju na nedeljnom nivou. Zamislite barem na trenutak da se pojavite na „pumpi“ sa poklon karticom i samo kažete „Natočite do vrha, molim“.

Zvuči dobro, zar ne?

Zato je tu sada MerkurXtip koji će svima pružiti podjednaku priliku da urade tako nešto i to preko pomenute kampanje koja će trajati do 14. februara, a evo i kako.

foto: Promo

Model nove kampanje MerkurXtip-a dobro je poznat kada je kompanija MerkurXtip u pitanju, do nagrade te vodi tiket sa najviše pogođenih parova, a svakog dana će biti nagrađeno 10 najboljih igrača. Ovoga puta, u kampanji „Napumpaj tiket“, nagrade su jedinstvene i veoma bliske „običnom čoveku“, a svaka vredi 10.000 dinara za kupovinu naftnih derivata, robe dopunskog asortimana i usluga na NIS Petrol i Gazprom benzinskim stanicama širom Srbije. Nagradnih 10.000 dinara dolazi u vidu poklon kartice i to na željenu adresu.

Ovoga puta MerkurXtip je mislio podjednako i na vlasnike Xtip Naloga, ali i na one igrače koji radije idu u njihove lokale, pa svako može da pokaže šta ume i da dobitnim tiketom sa najviše pogođenih parova dopunski unovči svoje znanje.

Kako ste već navikli, svakog dana biće nagrađeno 10 najboljih igrača, a na svakom dobitnom tiketu računaće se pogođeni parovi sa minimalnom kvotom od 1.35. Da ne bude zabune, to vas ne sprečava da na tiketu odigrate i one utakmice sa manjim kvotama, ali se one neće računati u ukupni broj pogođenih parova. Da bi tiket bio u konkurenciji za dnevnu nagradu, mora biti uplaćen u toku takmičarskog dana. Tu je jedan uslov, ali zaista minoran: svi događaji na tiketu moraju da se završe do kraja istog takmičarskog dana koji traje od 8 časova ujutru do 8 časova ujutru narednog kalendarskog dana.

Svako ima 30 šansi da bude među 10 najboljih igrača tog dana i osvoji vredne nagrade. Sve lige su se zahuktale posle novogodišnje pauze pa MerkurXtip ponuda za klađenje svakom daje podjednake šanse, a vaše je samo da pokažete svoje znanje, ponekad i budete miljenici sreće, ali važno je da učestvujete. Kada budete među biranim društvom pobednika, treba samo da se javite korisničkoj podršci MerkurXtip-a kako biste utanačili detalje oko prijema poklon kartice koja vredi na svim gorepomenutim benzinskim stanicama u Srbiji.

Više informacija o ovoj sjajnoj akciji možete da pronađete na MerkurXtip promo stranici ili u njihovim poslovnicama, a odgovorno tvrdimo da ćete pronaći još nešto što će vam se svideti.

Promo