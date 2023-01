SVEKRVA GA ODBACILA, PA BACIO OKO NA SNAJU: Princeza Dajana odbila TOMA KRUZA zbog onoga što ga NAJVIŠE BOLI! Ovo mu je ZAMERILA

Tom Kruz se nabacivao princezi Dajani, a decenijama kasnije nije skidao oči ni s Kejt Midlton.

Više od dve decenije prošlo je od smrti princeze Dajane, žene koju je voleo ceo svet, a njen život i smrt ne prestaju da intrigiraju javnost.

Posebnu pažnju oduvek je privlačio njen ljubavni život i brak s Čarlsom, koji je bio sve samo ne idealan. Iako se verovalo da je Čarls jedini bio neveran u njihovom braku, istina je da je voljena princeza utehu tražila i kod brojnih muškaraca.

foto: Profimedia

Tako su se na listi njenih ljubavnika našli vojnik Džejms Hjuit, za kog se dugo verovalo da je Harijev pravi otac, policajac Beri Manaki, koji je radio u obezbeđenju kraljevske porodice, Džejms Gilbi, njen prijatelj iz detinjstva, Oliver Hoare, poznati trgovac umetninama, hirurg Hasnat Kan i mnogi drugi.

U Dajanu su bili zaljubljeni i mnogi moćni i popularni muškarci, ali ona im nikada nije dala priliku, koliko god bili zgodni, slavni i neodoljivi drugim ženama. I tu dolazimo do poznatog imena koje je danas vrlo blisko kraljevskoj porodici, a posebno pokojnoj kraljici Elizabeti. To je niko drugi nego Tom Kruz.

foto: Profimedia

Naime, jednom prilikom je njen nekadašnji kuvar Daren Mekgradej otkrio kako je Dajana svoje sinove, prinčeve Harija i Vilijama, odvela u studio u Londonu na snimanje filma "Nemoguća misija". Iako je, tvrdi on, isprva bila uzbuđena zbog mogućnosti susreta s holivudskom legendom, sve se završilo tako što se razočarala kad ga je napokon srela.

"Ušla je unutra, pokupila neko voće i izašla bez reči. Rekla mi je: ‘Precrtala sam još jednog s liste Darene. On je prenizak’", ispričao je kuvar.

Čini se da je Dajani razlika u visini od osam centimetara između njih dvoje (Tom Kruz je visok 170 centimetara, dok je Dajana bila visoka 178 centimetara) bila previše, iako ranije nije skrivala simpatije prema njemu.

foto: Profimedia

Toma Kruza i njegovu bivšu suprugu, Nikol Kidman, Dajana je upoznala još 1992. na londonskoj premijeri filma "Far and Away", a u njenoj biografiji "Dajana: Intimni portret" kraljevska biografkinja navodi da je princeza glumca smatrala "vrlo dopadljivim".

Međutim, njegova tadašnja supruga Nikol nije bila srećna zbog toga i navodno je kasnije uporno odbijala sve uloge povezane s Dajanom, a naljutila se i na svoju prijateljicu Naomi Vots kad je pristala da glumi Dajanu. Ipak je s Tomom u septembru 1997. bila na Dajaninoj sahrani, ali nagađa se da je to više bila njegova želja nego njena.

foto: Profimedia

Interesantno je i da je Tom nakon Dajane bacio oko i na njenu snaju, sadašnju princezu od Velsa, Kejt Midlton. Dogodilo se to u julu prošle godine kad se Kejt pojavila na Vimbldonu u zanosnoj žutoj haljini koja je privukla pažnju svima, uključujući Toma.

59-godišnji Kruz tad je snimljen kako se naginje napred sa svog sedišta u kraljevskoj loži koje je bilo iza Kejt Midlton kako bi imao bolji pogled na vojvotkinju.

foto: PA Images / Alamy / Alamy / Profimedia

Podsetimo, Tom i Kejt u maju su takođe privukli pažnju kada joj je on pomogao da se popne uz stepenice na londonskoj premijeri filma "Top Gun: Maverick" dok je njen suprug, princ Vilijam, hodao pored, naizgled popravljajući sako i kravatu.

Naime, dok je dobro raspoložena Kejt razgovarala s Tomom, koji je nosio smoking, princ je bio u drugom planu. Kruz je bio i džentlmen i uhvatio je vojvotkinju od Kembridža za ruku i pomogao joj da hoda u pripijenoj haljini po stepenicama.

