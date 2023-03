Hot Since 82, vrelina koja nas pomera i tera na ples

Retko kome karijera počne kao na filmu. Zamislite da ste na žurci, uređaji za puštanje muzike stanu, i vi, iako ne puštate muziku, da bi spasili sve, rešite da svoj telefon prikačite na zvučnike i pustite svoju nedovršenu traku. Pesma naravno dobije odličan feedback, svi krenu da se raspituju za nju, a samim tim i za vas. Ta pesma kasnije dobije ime „Let It Ride“, postane veliki hit i himna Ibice, a momak koji ju je napravio, reši da svoje kršteno ime, Daley Padley, zameni za scensko – Hot Since 82.

1 / 3 Foto: EXIT Promo

Naravno, kako to obično biva, prvo ga je primetio Pete Tong i dao mu priliku da gostuje u njegovoj BBC emisiji, a nakon toga su njegove remikse prihvatale sve veće svetske face elektronske muzike. Najveći hit je svakako bio „Bigger Than Prince“, remiks trake Green Velveta. Za pet godina je od polu-anonimnog tipa kome treba podrška, preko žurki na Ibici i svim velikim svetskim festivalima, stigao do nominacije za producenta godine na Electronic Music Awards, a na DJ Awards poneo je titulu najboljeg tech house DJ-a. Malo li je?

Početkom 2020. izbacuje svoj najprihvaćeniji album „Recovery“, na kom ispituje granice elektronske muzike, uplovljava u melodičnije vode, a bizarna godina kakva je bila, zahtevala je da na videlo izađu emocije i priče koje je možda Daley Padley prikrivao iza plesne i žurkaste spoljašnosti. Na tom albumu sarađivao je sa mnogim velikim imenima sa elektronske scene, među kojima su i Rudimental, Jamie Jones, Boy George i Miss Kittin.

Padley se ne zadovoljava samo klasičnom žurkom - ja sam na bini, vi dođete ispred, ja vrtim, vi đuskate, svima lepo. Ne, u njegovoj biografiji stoje i čuvene TAKEN žurke kojima je pomerio granice organizovanja party ludila. Naime, ljudi bi prvo dali konsenzus, a onda bi bukvalno bili kidnapovani i odvedeni na nepozanto mesto, gde traje Hot Since 82 žurka do ranog jutra. Oni koji su „proživeli“ ovu žurku kažu da su iskustva baš onakva kakva mislite - luda i nezaboravna.

Nije stao samo na TAKEN žurkama, pa otud su oni srećniji (a i mi manje srećni pored Youtube ekrana) mogli da vide i uživaju i u njegovim Labyrinth žurkama, na Cercle ludilu u Dubrovniku, ali i na piratskim brodovima koji su kružili oko omiljene mu Ibice. Kad vidimo koliko mu je stalo do koncepta i drugačije zabave, raduje nas što ćemo u kratkom vremenskom roku imati priliku čak dva puta da ga vidimo.

Dašak latina i afro zvuka u njegovoj regularnoj house vožnjici svakako je zanimljv novi začin u njegovoj karijeri. Možda nam malo fali emotivni rolerkoster na koji nas je navikao na prethodnom albumu. Ali, svakako, đuskaćemo svi zajedno uz njegove nove i stare stvari u subotu, 25. marta, u Glavnom Hangaru Luke Beograd, na velikoj EXIT Dance Arena Belgrade Takeover žurci, koja će biti zagrevanje za jedno od najjačih izdanja ikada Exitove mts Dance Arene.

