SLAVIŠA ORLOVIĆ, PROFESOR FPN: Đinđić nije imao dilemu oko EU, a ne bi imao dilemu ni oko rata u Ukrajini

Slaviša Orlović, profesor Fakulteta političkih nauka, današnji je gost Svetislava Basare u emisiji „Crveni karton“, koja se emituje od 16 časova na Kurir televiziji.

U razgovoru s Basarom, Orlović otkriva brojna zapažanja i zanimljivosti . Saznaćete gde su pravi centri moći svake vlasti, ko je po njegovom mišljenju bio „grobar Demokratske stranke”, zašto smatra da je Đinđić stajao iza 5. oktobra i svega što je potom usledilo, do 12. marta 2003. Govoriće o tome kako vidi period za vreme mandata Borisa Tadića, kako tumači potpisivanje sporazuma o pomirenju DS i SPS 2008. godine, a otkriće i koja dva momenta su “presudila” Tadiću.

Poseban deo razgovora posvećen je Zoranu Đinđiću, kao čoveku ispred svog vremena, koji je imao strast za politiku, ali i osećaj odgovornosti. Ističe da on nije imao dilemu oko EU, kao i da ne bi imao dilemu oko rata u Ukrajini. Objašnjava koje su okolnosti prethodile atentatu, kako je došlo do animoziteta i razlika između DS-a i DSS-a, zašto smatra da je dolaskom Koštunice na vlast 2004. došlo do restauracije starog režima.

Posebno se osvrnuo na razvoj događaja po pitanju Kosova. Po njegovim rečima, ako se pogleda šta smo propustili u Rambujeu, sve ponude su bile gore i teže, počev od Bečkih pregovora sa Ahtisarijem, sve do Briselskog i Vašingtonskog sporazuma pa do ovog danas.

Autor i voditelj emisije je Svetislav Basara, pisac i kolumnista Kurira.

