FATALNA! SONJA KOLAČARIĆ ZAIGRALA TANGO PA OTKRILA KAKO SE "PROVLAČI" U JAVNOSTI: Uglavnom sam "raskupusana" i u pidžami

Sonja Kolačarić, poznata glumica, gostovala je u emisiji "Pusti brigu" gde je u razgovoru sa koleginicom i voditeljkom Suzanom Petričević ispričala šta je "aktuelno" u njenom životu u poslednje vreme, i zašto voli tango.

Sticajem okolnosti postala je producent.

- Napisala sam scenario za kratki film. Imala sam podršku prijatelja da sa tim konkurišem na zvaničnom konkursu filmskog centra. Sa rediteljkom Jelenom Tvrdiišić, nas dve smo smislile da ona režira taj scenario, a pošto je to naša beba, smislile smo da to bude i naša produkcija. Međutim, mi smo veoma netalentovane za produkciju - nasmejala se Kolačarić.

U toku emisije zajedno sa Dušanom Plavšićem zaigrala je tango. Nakon elegantne i precizno izvedene igre, otkrila je zašto je odabrala baš tango kao omiljeni ples i "sport".

- To je bilo 2005. godine, moja sestra je živela u Dubaiu i ona me je prvi put odvela na časove tanga. To je bilo fatalno. Nema, tu kad se jednom krene nema stajanja - rekla je Kolačarić.

Tokom karijere je imala mnogo sreće i kaže da je zahvalna na tome.

- Zvali su me neki specifični ljudi za saradnju. Radila sam sa najrazličitijim ljudima i karakterima. Ja ne volim popularnost. I dalje se provlačim solidno, ne izgledam ovako inače - smeje se Kolačarić i dodaje:

- Uglavnom sam "raskupusana" i u pidžami. Nekako se provlačim van toga, ali tokom godina sve više i više ljudi me prepoznaje i to mi sve više smeta, ne znam, meni to nije prijatno, volim svoju privatnost - istakla je glumica.

