Zabranjeno Pušenje rasprodalo zagrebački „Boogaloo”-u i održalo koncert za pamćenje

Posle gotovo tri i po sata svirke, u rasprodanom zagrebačkom “Boogaloo”- u, može se slobodno reći: Ko preživi koncert Zabranjenog pušenja, taj je pravi hadžija!

Dobro pripremljena zagrebačka publika bend je dočekala s oduševljenjem kao da je od njihovog poslednjeg nastupa prošlo najmanje deset godina, a ne samo šest meseci.,

foto: Shooting like Pablo

Koncert je počeo energično, pesmom "Otpor stoko!" tokom koje se Sejo Sexon obratio publici i obećao kako će se na repertoaru naći za svakoga ponešto. Prigodno, jer publika je bila upravo takva, svih generacija.

Usledila je "Neću da budem Švabo u dotiranom filmu", s njihovog prvog albuma “Das ist Walter”, pa "Selena, vrati se Selena". Uz pesmu "Pos’o, kuća, birtija", publika je proključala i tako je ostalo do samog kraja koncerta. Niz su nastavile "Pišonja i Žuga u paklu droge", "Stanje šoka", kao i "Balada o Pišonji i Žugi", koju je publika gotovo sama otpevala.

Pušenje je održavalo interakciju s publikom tokom celog koncerta, a Sejo Sexon je svojim pričama i duhovitim satiričkim dosetkama najavljivao svaku sledeću pesmu. Prisetio se i njihovog prvog zagrebačkog koncerta, davne 1984.godine, koji se održan upravo u ovoj dvorani.

foto: Shooting like Pablo

Pesme "Dobar čovjek", "Polovni Fender i napuknuti Shure", kao i "Novi je vijek", s poslednjeg, dvostrukog albuma "Karamba!" publika je prihvatila podjednako dobro kao i one “stare”.

"Karabaja", "12 sati", "Djevojčice kojima miriše koža", "Guzonjin sin", "Srce, ruke i lopata", "Fikreta" i "Zenica Blues" dovele su publiku do kraja koncerta, ali nakon upornog skandiranja "Hoćemo još, hoćemo još!", usledilo je još sat vremena provorazredne zabave.

foto: Shooting like Pablo

Prvi bis izveli su šeretski, preko "Ibre Dirke", "Šeki is on the road again", "Novog vijeka" i "Javi mi", dok su za drugi bis izabrali "Kanjon Drine" i "Kažu mi da novog frajera imaš". Za kraj su ostavili "Fildžan viška" i podsetili publiku zašto voli sarajevsku raju.

I da ne odu samo tako, odrađen je još jedan bis, onaj od publike za bend, i uz stihove "Ako me ostaviš", Mate Miše Kovača, Pušenje je ispraćeno s bine nakon tri i po sata sviranja. U publici su probudili zajedništvo, dobra sećanja i ljubav i pokazali da je za njih nemoguće da budu prečest gost u Zagrebu!

