Sa sobom je POVELA KOMPLETNU EKIPU: Milica Pavlović niže uspehe na turneiji u Americi!

Mlada muzička zvezda Milica Pavlović je u prethodnih godinu dana održala oko 200 nastupa u okviru promocije svog četvrtog studijskog albuma „Posesivna“, a u samoj završnici promocije pomenutog albuma je otptovala u Ameriku.

Seksi Senjorita na ovoj turneji ima zakazanih pet koncerata i već je održala dva koncerta, jedan u Feniksu u Arizoni, a samo dan kasnije i u Njujorku. Da su se naši ljudi na pomenutom kontinentu uželeli atraktivne Leskovčanke potvrđuje i to što se za ove koncerte tražila karta više, ali i to da su od reči do reči znali njene brojne hitove poput pesama „Provereno“, „Boginja“, „Mogla Sam“, „Operisan Od Ljubavi“, „Tango“, „Seksi Senjorita“, „Hej Ženo“, „Posesivna Bivša“, „Šećeru“ i brojnih drugih, o čemu svedoče i fotografije i video klipovi nastali na licu mesta.

Nakon ova dva koncerta Milici predstoje nastupi i u Sent Luisu, Čikagu i Majamiju, gde je publika takođe očekuje sa velikim nestrpljenjem.

U međuvremenu, Pavlovićeva je slobodne dane provela u Njujorku okružena svojom brojnom ekipom jer je na ovo putovanje sa sobom povela i članove benda, tonca, menadžera, fotografa, a da joj ugođaj bude još bolji govori i to što je bukirala hotel „Hard Rock“ koji se nalazi u samom centru pomenutog grada.

Inače, Milicu po povratku u Srbiju odmah očekuju brojne obaveze budući da je ušla u završnu fazu pripreme svog petog studijskog albuma „Kučketina“, na kome joj je prijatelj kompanija „Telekom“ i koji će veoma brzo ugledati svetlost dana. Ona i njen tim se trude da za sada sve informacije o albumu sačuvaju u najstrožijoj tajni, ali je poznato da će biti mnogo novih pesama, kao i nekih kolaboracija sa drugim izvođačima.

