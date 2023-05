Treće veče predstavljanja autorskih kolekcija na 51. Beogradskom fashion week-u

SestreS prikazale su kolekciju šaljivog i blago ironičnog naziva “Ko nosi brkove?”, u kojoj se poigravaju sa sveprisutnim i rigidnim potrebama društva za označavanjem. Dekonstruisanjem elemanta narodne nošnje koji reflektuju trradicionalnu raspodelu moći, SestreS ukazuju da moć možemo dodeliti svima, dok smo slobodni da sami biramo uloge koje u društvu zauzimamo. Njihov autorski rad prkosi diskriminaciji koja je prepoznata kao nepristojnost dok potvrđuju da je moda jedna od mogućnosti da se oslobađamo i izražavamo. Unikatnost njihovog rada oslanja se na ručnom radu, koji se ne može multiplicirati, te su u njihovoj produkciji najviše zastupljene male serije i unikatni komadi, česti dizajnirani za određenu osobu.

#teamNEO dizajneri, Sanja Žigić, Ivana Jovanović i Milutin Lađević, prevdođeni mentorkom Nevenom Ivanović, prikazali su Showcase “Inherted Identities” na kojom se svako od tri dizajnera predstavio kapsularnom kolekcijom koja obrađuje temu nasleđenih identiteta koji se odnose na aspekte ličnih ali i identieteta koji se prenose od porodice, kulture, zajednice ali i etničnog, rasnog porekla, religije, jezika, kulture, tradicije…

#teamNEO kroz ovu kolekciju prepoznaje i ističe raznolikost nasleđenih identiteta koje autori nose u sebi i nastoje da ih prihvate, prigrle, osnaže i prikažu taj proces kroz savremeni modni izraz. Mentorka Nevena Ivanović svoj način rada zasniva na terapeutskom pristupu kroz ceo proces istraživanja, formiranja inspiracije i stvaranja, verujući da se na taj način ne razvija samo kolekcija već i sam autor.

MaximaliZm as a Spectacle, autorke koncepta Jovane Nikolić, predstavlja neponovljive kombinacije već nošenog, vintidž garderobe, trendi komada aktuelnih velikih brendova sa redizajnom i “do it yourself pristupom”, inpisirisane snagom i vrednostima generacije “Z”. Kroz ovaj performans, Jovana je analizrala vrednosti generacije “Z” koje ne počivaju u ekcesivnom konzumerizmu, već se grade iz novog pristupa građenja autfita. Za dosta mladih, stil i estetika dolaze pre prepoznatljivih brendova, čime oni stvaraju jedinstvene kombinacije koje izražavaju njihov stav, stil i odražavaju njihov karakter dok ujedno šalju snažne poruke, izazivaju reakcije i različita osećanja kod posmatrača. Dizajneri čije kreacije je Jovana koristila su: Olja Marković, Nenad Pavlović, Marija Čanji, Kee.bo, Milutin Lađević, Nevena Ivanović/Neo Design, Verikina, Bakay, Shada, Milica Vukadinović/Haiduk, Helena Plećaš, H.C.11, Senka

Jovana Nikolić stilizovala je i kampanju “Nova renesansa za novu generaciju” koja prati 51. L’Oreal Fashion Week.

