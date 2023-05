Istraživanje iz Britanije pokazalo: Posetioci Exita odlaskom na festival mogu da uštede i do 50.000 dinara!

Britanska platforma Savoo obavila je istraživanje kako bi odgovorila na pitanje koji festivali nude najveću vrednost svojim fanovima. Od 12 najpopularnijih evropskih festivala, EXIT se našao na drugom mestu liste koja poredi cenu festivalskih ulaznica sa cenama ulaznicama pojedinačnih koncerata najvećih zvezda koje nastupaju na festivalu. Imajući u vidu hedlajnere ovogodišnjeg programa, među kojima su Wu-Tang Clan, The Prodigy, Skrillex, Dimitri Vegas & Like Mike, Eric Prydz i mnogi drugi, kao i cene festivalskih ulaznica i ulaznica za njihove pojedinačne koncerte, EXIT svojim posetiocima donosi priliku da čuju omiljene svetske zvezde uz uštedu i do 50.000 dinara! Pored Exita na listi evropskih festivala našli su se i Sziget i Tommorowland, a čuveni Glustonbury nalazi se na prvom mestu kao najisplativiji festival za poseticioce u Velikoj Britaniji.

Upoređivanjem cena festivalskih ulaznica sa prosečnim cenama pojedinačnih koncerata najvećih festivalskih hedlajnera, Britanska platforma Savoo sprovela je istraživanje najpopularnijih muzičkih festivala u Velikoj Britaniji i Evropi, kako bi saznali koliko posetioci mogu da uštede posećujući svaki od njih. EXIT je na listi evropskih festivala zauzeo visoko drugo mesto, sa najpristupačnijom cenom ulaznice u odnosu na kvalitet programa, a ispod njega našli su se Primavera Sound, Tomorrowland, Mad Cool Festival, Sziget Festival, Bilbao BBK Live, Outlook Origins Festival, Hideout Croatia i drugi.

foto: EXIT Photo team

Za posetu pojedinačnih koncerata glavnih zvezda ovogodišnjeg EXIT festivala, među kojima su Wu-Tang Clan, The Prodigy, Skrillex, Dimitri Vegas & Like Mike, Eric Prydz i drugi, posetilac bi morao da izdvoji i do 60.000 dinara, a samo koncerti Wu-Tang Clana i Erica Prydza koštaju koliko i četvorodnevna ulaznica za EXIT, pokazuju rezultati istraživanja. Prema podacima analize zasnovane na cenama za inostrano tržište, posetioci Exita dolaskom na festival uštedeće više od 40.000 dinara, dok ušteda za domaću publiku dostiže i 50.000!

Predvodnici najtraženije turneje na svetu The Prodigy, drum’n’bass ikone Chase and Status i gitarska senzacija Viagra Boys na Exitovu Gorki List Glavnu binu stižu prve večeri festivala, 6. jula, dok će iste večeri jedinstveni all-female koncept na mts Dance Areni predvoditi Amelie Lens, Nina Kraviz i Indira Paganotto. Gremi rekorder Skrillex nastupiće na Gorki List Glavnoj bini u petak, 7. jula, u subotu će publiku rasplesati Alesso, Rico Nasty, Claptone, Hot Since 82, Sofi Tukker, Vintage Culture i mnogi drugi, dok je poslednje veče festivala, nedelja 9. jul, rezervisano za neprikosnovene bogove hip-hopa Wu-Tang Clan, hitmejkerski dvojac Dimitri Vegas & Like Mike, ali i spektakularne nastupe koje na mts Dance Arenu donose Agents Of Time Live, Ben Bohmer Live, Keinemusik i drugi.

foto: EXIT Photo team

U EXIT Univerzum od 6. do 9. jula uz podršku Gorkog Lista sleću i Michael Bibi, CamelPhat, Mind Against, LF System, Mahmut Orhan, Burak Yeter, Epica, Layla Benitez, Gioli & Assia live, Marko Nastić, Tijana T, Space Motion, Coeus, Kristijan Molnar, Human Rias, Mene, Ben UFO, Avalon Emerson, Carlita, Desiree, Shimza, Cici, Patrick Mason, Partiboi69, Koboyo, Raven, X-Coast, Ignite, Wolfbrigade, Midnight, Cockney Rejects, Exciter, Massacre, The Toasters i mnogi drugi.

Festivalske ulaznice po promotivnoj ceni od 7.490 dinara, uz uštedu od 50 odsto, kao i jednodnevne ulaznice po ceni od 2.990 dinara, mogu se kupiti na sajtu EXIT festivala, kao i online i na prodajnim mestima Gigs Tixa.

