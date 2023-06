Belgrade Beer Fest poklanja 100 VIP paketa i 1000 regular paketa ulaznica dobrovoljnim davaocima krvi

Belgrade Beer Fest, u saradnji sa Institutom za transfuziju krvi Srbije, pokloniće 100 VIP paketa ulaznica i 1000 regular paketa ulaznica za sva četiri dana za omiljeni prestonički festival, koji se ove godine održava od 15. do 18. juna na Ušću.

foto: Promo

Akcija, pod imenom „Zato što si nam važan“ ima za cilj da nagradi humanost i da se na simboličan način oduži pojedincima koji pružaju podršku zajednici, te će prvih 100 dobrovoljnih davalaca krvi na poklon dobiti 100 VIP paketa ulaznica, dok će narednih 1000 biti darivano regular paketima ulaznica za sve dane Belgrade Beer Fest-a.

Kampanja traje od 01. do 14. juna, a već od 03. juna autobusi Instituta za transfuziju krvi Srbije biće postavljeni na pet gradskih lokacija u Beogradu, kako bi u ovu humanitarnu akciju moglo da se uključi što veći broj ljudi:

TC Stadion - 3. jun (od 13 do 17 časova)

Stari Merkator - 5. jun (od 10 do 14 časova)

Požeška - Dom zdravlja - 9. jun (od 09 do 14 časova)

Vidikovac - crkva - 10. jun (od 09 do 14 časova)

Opština Zvezdara - 13. jun (od 10 do 15 časova)

Podsetimo, najpopularnija letnja beogradska manifestacija koju organizuje Skymusic uz podršku Grada, ove godine proslavlja svoje 20. izdanje i na glavnu binu dovodi neke od najvećih svetskih i domaćih muzičkih imena, među kojima su i Morcheeba, The Brand New Heavies, Incognito, Ana Popović, Partibrejkers, Obojeni program, Toni Cetinski, Van Gogh, Joker Out, Kerber, Atomsko sklonište, Repetitor, Bombaj štampa, Koikoi, Zoster, Brkovi, Kralj Čačka, Neverne bebe, Bojana Vunturišević i Ana Rucner i Elvis Bajramović.

Ulaz na Belgrade Beer Fest svakog dana od 18 do 19 časova biće slobodan, nakon čega će ulaz u festivalsku zonu biti omogućen samo uz kupljene ulaznice.

Ulaznice za Belgrade Beer Fest po ceni već od 300 dinara dostupne su putem sajta belgradebeerfest.com, sajta efinity.rs, besplatne aplikacije eFinity, u TC Rajićeva (I sprat) i na blagajni Štark Arene.

Promo