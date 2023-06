CRNI CERAK I JOŠ DVOJE IZVOĐAČA SKINUTI S LISTE: Šabački letnji festival se vraća posle tri godine pauze, a ovo su njihove ZAMENE

Nakon tri godine pauze Šabački letnji festival vraća se na mapu najvažnijih kulturnih dešavanja u Srbiji i regionu!

Od 22. do 24. juna ŠLF će ponovo raspevati Šabačku tvrđavu i razigrati sve one kojima je nedostajala festivalska atmosfera, po kojoj je ovaj deo Srbije već decenijama prepoznatljiv. Kako bi zadovoljili najrazličitije ukuse publike, iz Turističke organizacije ističu da je došlo do malih izmena tokom prvog festivalskog dana. Umesto Crnog Ceraka, Foxa i Surreala, na Šabačku tvrđavu stižu regionalne zvezde pop rock zvuka: Valentino i Kanda Kodža i Nebojša.

Muzička priča koju novo izdanje nosi pokriva ukuse i najmlađih i najstarijih, ali i srednje generacije. Među hedlajnerima su Toni Cetinski, Mile Kekin, Dejan Cukić i Spori ritam bend, ali i lokalni bendovi i di-džejevi, koji će s raskošne bine pokazati bogat muzički diverzitet koji ovaj grad na Savi neguje.

Finalni program ŠLFakoji nas očekuje od 22. do 24. juna 2023. godine izgleda ovako: 22. jun: Sick Soul, Valentino, Midgard, Kanda kodža i Nebojša, DJ Mario 23. jun: Predigra, dejan Cukić i Spori Ritam, Pagonis (Atomsko Sklonište tribute band), Mile Kekin i bend, DJ Mario 24. jun: DJ Amadeusen, Taboo bend, Tony Cetinski, Supermensi.

Dnevne ulaznice dostupne su po ceni od 700 i 1.500 dinara, a trodnevna ulaznica iznosi 1.400 dinara.

