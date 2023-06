OTKRIJTE TAJNE „ALHEMIJE LIČNE TRANSFORMACIJE“ na Super Self Festival-u u Ada Mall-u

Ubrzan životni tempo na svakodnevnom nivou ostavlja posledice po svakog od nas, iako ih u realnom vremenu nismo ni svesni. Stres, jurnjava, mnoštvo zadataka koje ponekad i sami sebi postavimo nesvesni svojih realnih limita, sve to utiče na stanje duha, koje neretko ostavljamo po strani u fioci „Misliću o tome sutra“. Upravo zbog toga, Ada Mall je odlučio da svima onima koji su svesni važnosti skladnog i spokojnog duha bude idealan „partner promene“ pružanjem besplatnih edukacija na panelima u okviru nadolazećeg Super Self Festival-a, koji će se održati od 9. do 11. juna u ovom šoping centru.

Nadolazeći dani biće obojeni podrškom, motivacijom i ohrabrenjem u misiji izgradnje najbolje verzije nas samih. Sve posetioce očekuje mnoštvo korisnih saveta kako da prevaziđu brojne izazove, kao i na koji način da promene svoje navike i time doprinesu srećnijem životu.

„Moje super ja“ niko nije izgradio preko noći, već je put transformacije bio prožet stalnim izazovima. Imajući to u vidu, TC Ada Mall pruža priliku svima koji su željni promena da razmene svoja iskustva sa ljudima koji su stvorili „srećnijeg sebe“. Tajne znanja uspeha „alhemije lične transformacije“ biće dostupne svim posetiocima na 5 različitih panela u kojima će učestvovati više od 10 stručnjaka iz veoma važne oblasti ličnog razvoja, među kojima će se naći Žarko Ilić, čovek koji je radio sa našim najuspešnijim sportistima, kao i Siniša Ubović, poznati glumac koji je međunarodno priznat kao ekspert u ličnom razvoju.

Da li ste znali da tokom dana prosečan čovek kreira čak 70.000 misli? Većina njih se ponavlja iz dana u dan i tako postaju šablonski proces. Kvalitet naših misli određuje kvalitet našeg života. Živimo ono što mislimo. Postajemo ono što mislimo. Veoma je važno da postavimo sebi pitanje: da li mi se sviđa ono što vidim u svom životu i ako ne, na koji način to mogu da promenim? Šta je između Frojdovog Id-a, Ega i Super-ega? Da li naši snovi mogu postati ključ za postizanje našeg punog potencijala? Da li kroz meditaciju, jogu, drevne kineske prakse, reiki, hipno i aroma-terapiju, zvukove gonga, terapijsko disanje, travarstvo i psihologiju, možemo ostvariti naše Super Ja i ispoljiti pravu prirodu bez straha da dopustimo našem umu da bude miran i spokojan? Na ova i mnoga druga pitanja svim zainteresovanim posetiocima odgovore će pružiti neki od vodećih umova i praktičara u Srbiji u oblastima psihologije, holističkog isceljenja, NLP-a, meditacije i istočnih duhovnih praksi.

Ovom festivalu posebnu notu pružiće sajam posvećen prirodnim proizvodima koji će se takođe održati u tržnom centru, a festivalsku atmosferu će upriličiti tematske večeri koje će pratiti dnevne panele. Zato budite spremni da uživate u svakom trenutku provedenom učeći o promenama.

Ukoliko želite da stignete brzo, idite sami, ali ukoliko želite da stignete daleko, idite sa nekim. Put promena jeste najteži put, zbog toga je TC Ada Mall pravi partner svima onima koji žele da stignu daleko. Potrebno je samo da se prethodno prijavite na panele za koje ste zainteresovani i dozvolite sebi da spoznate svoj pun potencijal.

