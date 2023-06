Belgrade Beer Fest: Pripreme za najveći festival piva i muzike uveliko u toku!

Do najpopularnijeg muzičkog festivala u regionu, Belgrade Beer Fest-a u organizaciji Skymusic-a, ostalo je 8 dana, a pripreme za četvorodnevni spektakl uveliko su u toku!

Kako je objavljeno u videu na zvaničnom Instagram nalogu festivala, zelena površina na Ušću, na kojoj iz godine u godinu „prže“ najžešći gitarski rifovi, polako dobija festivalske obrise.

Kako izgleda Ušće 8 dana pre početak Belgrade Beer Festa pogledajte ovde:

Ove godine festival obeležava svoje 20. izdanje od 15. do 18. juna uz Morcheebu, The Brand New Heavies, Incognito, Anu Popović, Partibrejkerse, Obojeni program, Tonija Cetinskog, Van Gogh, Joker Out, sastav Kerber, Atomsko sklonište, Repetitor, Bombaj štampu, Koikoi, Zoster, Brkove, Kralja Čačka, Neverne bebe, Bojanu Vunturišević i Anu Rucner i Elvisa Bajramovića na main stage-u, a bogat muzički program očekuje se i na Riff stage-u i Electro stage-u by Sakura.

Belgrade Beer fest, kao i svake godine, uz savršen zvuk i najsavremeniju audio-vizuelnu produkciju koju potpisuje Skymusic, donosi i više od 300 etiketa piva i uzbudljive Cloud zone, među kojima su Beer Market, Craft Beer Land, Luna Park, Food Land i druge.

Slobodan ulaz na festival omogućen je svakog festivalskog dana, u periodu od 18 do 19 časova, nakon čega će se ulazak na festival naplaćivati.

Ulaznice za Belgrade Beer Fest po ceni već od 300 dinara dostupne su putem sajta belgradebeerfest.com, sajta efinity.rs, besplatne aplikacije eFinity, u TC Rajićeva (I sprat) i na blagajni Štark Arene.

