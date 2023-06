Belgrade Beer Fest: Žestoka svirka drugog dana festivala, Toni Cetinski pokorio Ušće!

Fantastična atmosfera i nezaboravan muzički maraton, uz fenomenalne nastupe sastava Zoster, Tonija Cetinskog, Ane Popović, Ane Rucner i Orkestra Elvisa Bajramovića i svetske senzacije, benda The Brand New Heavies, obeležili dugi dan Beer Fest-a.

Tačno u 19 časova sa glavne bine najvećeg regionalnog festivala piva i muzike, numerom „Uzeću pravdu u svoje ruke“, mostarskog benda Zoster zvanično je počelo drugo veče Belgrade Beer Festa. Autentični i svoji od samog početka, Zoster je, na čelu sa frontmenom benda Mariom Knezovićem, uveo beogradsku publiku u dobar vajb, „vozeći“ ih punih sat vremena, a aplauzi, skandiranje i pevanje publike uglas od samog starta, obećavali su još jedno nezaboravno veče na omiljenom prestoničkom festivalu.

Program se nastavio energičnim performansom jedne od najalternativnijih čelistkinja, Anom Rucner, koja je na bini, zajedno sa Orkestrom Elvisa Bajramovića, „oduvala“ virtuoznim izvedbama svojih ali i nekih od najtvrđih numera u istoriji rock'n'roll-a, pa je tako masa, već na prve tonove čuvenog hita grupe AC/DC „Thunderstruck“ dala Ani snažnu podršku, aplauzima i ovacijama.

„Mnogi su se pitali šta će onaj Toni Cetinski na Beer Fest-u“ – rekao je popularni hrvatski izvođač, čije je nastup definitivno obeležio drugo veče festivala! Snažan vokal, strastvene izvedbe i neizmerna energija Cetinskog pokorili su nepreglednu masu obožavalaca na beogradskom Ušću, a Toni se nije libio da sa publikom ostvari i bliži kontakt – uz šarmantne doskočice i emotivne reči, on se u jednom trenutku čak spustio do publike u prvim redovima! Sat i po vremena orili su se njegovi najveći hitovi, ali i numere Dina Dvornika i Haustora. Publiku je, malo je reći, Cetinski doveo do potpune ekstaze, koja ga je, više puta, i glasovno nadjačala!

Veče je nastavljeno uz snažne gitarske rifove jedne od najboljih bluz gitaristkinja današnjice, Anu Popović, koja je drugog dana festivalskog dana, zajedno sa momcima iz benda, demonstrirala moćan performans, izvanredne vokalne sposobnosti i neverovatnu harizmu, dovodeći publiku u trans. Veče je završeno nastupom velikih headlinera, sastavom The Brand New Heavies, koji je odgovoran za stvaranje nekih od najvećih R&B i soul hitova u poslednje dve decenije. „Dream On Dreamer“, „Never Stop“, „You Are The Universe“ i mnoge druge hit-numere bili su savršen izbor za završetak drugog dana jubilarnog 20. izdanja Belgrade Beer Festa-a.

Festival i danas nastavlja u istom ritmu, pa će se na glavnoj bini naći Joker Out (20.30), Bojana Vunturišević (21.45), Eyesburn (23.00) i KOIKOI (00.15), dok je nastup sastava Neverne bebe otkazan zbog bolesti člana benda. Čuveni noćni beogradski DJ duo iz benda Stray Dogg, Dukatt i Djoli na Riff stage-u, vrteće vruće indie rock hitove, dok su na Electro stage-u powered by Sakura zakazani nastupi DJ Erketa, Kid Vibes-a, DJ Lise i DJ Anye.

Kapije festivala otvaraju se od 18 časova, a zvanično se zatvaraju u 3 časa nakon ponoći.

Ulaz na festival biće slobodan svakog dana između 18 i 19 časova, dok je ulaz za osobe ispod 15 godina slobodan svakog festivalskog dana, uz pratnju punoletne osobe.

Ulaznice za Belgrade Beer Fest dostupne su putem sajta belgradebeerfest.com, sajta efinity.rs, besplatne aplikacije eFinity, u TC Rajićeva (I sprat) i na blagajni Štark Arene, a kupovina ulaznica omogućena je i na licu mesta.

Više informacija na belgradebeerfest.com.

